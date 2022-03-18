中華民國退輔會退伍軍人事務組 亞城交流互動

右起王本桓、陳家琪夫婦，陸復泰、歐宏偉、倪邦臣、程國峰、倪邦臣妻子黃麗輝。(榮光會提供)

中華民國 退輔會派駐駐美代表處「退伍軍人事務組」(簡稱榮光組)的組長倪邦臣暨妻子黃麗輝、秘書程國峰一行3人，日前拜訪亞特蘭大 ，除與美國主流退伍軍人協會及海外榮民僑胞互動外，也拓展退伍軍人事務，協助外交工作，並提升相關服務。

亞特蘭大榮光聯誼會聯誼會會長王本桓、副會長朱安生、秘書長楊彥純、理事葉竣圖、空軍大鵬聯誼會會長喬為智與倪邦臣等人，日前驅車前往喬州 哥倫布市班寧堡公墓(Fort Benning Post Cemetery)，與當地曾照顧過500位台灣優秀學員的89歲德裔美籍人士Eva Aiken，一同祭拜了1942年在美接受飛行訓練罹難的吳剛、梁建中、陳衍鑒、李其嘉和李勛等五名中華民國空軍准尉。

之後一行人並參觀國家步兵博物館和士兵中心(National Infantry Museum & Soldier Center)。

翌日上午，倪邦臣一行前往駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處拜會處長王翼龍，並在王本桓、楊彥純及陸軍官校派訓北喬治亞大學學生張立宏陪同下，前往喬州退伍軍人服務部拜會事務部第一位女性專員Patricia Ross，在建立官方溝通管道，了解施政理念，拓展醫療交流方面交換意見。

當天榮光會舉辦歡迎晚宴，參加者包括喬州退伍軍人節遊行主席Kevin Miller，財務長Eric Widner，喬州退伍軍人服務部運營總監Kerry Dyer，榮光會理事們及當地的榮譽職人員等。

訪問最後一天由僑務委員陸復泰、僑務顧問陳家琪、王本桓陪同前往華僑文教服務中心拜會主任歐宏偉，交流了僑務工作和海外榮僑服務的需求。