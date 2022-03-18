我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霧濃踩了煞車 密蘇里連環車禍6死 波及135輛車

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

中華民國退輔會退伍軍人事務組 亞城交流互動

【亞特蘭大訊】
右起王本桓、陳家琪夫婦，陸復泰、歐宏偉、倪邦臣、程國峰、倪邦臣妻子黃麗輝。(榮光會提供)
右起王本桓、陳家琪夫婦，陸復泰、歐宏偉、倪邦臣、程國峰、倪邦臣妻子黃麗輝。(榮光會提供)

中華民國退輔會派駐駐美代表處「退伍軍人事務組」(簡稱榮光組)的組長倪邦臣暨妻子黃麗輝、秘書程國峰一行3人，日前拜訪亞特蘭大，除與美國主流退伍軍人協會及海外榮民僑胞互動外，也拓展退伍軍人事務，協助外交工作，並提升相關服務。

亞特蘭大榮光聯誼會聯誼會會長王本桓、副會長朱安生、秘書長楊彥純、理事葉竣圖、空軍大鵬聯誼會會長喬為智與倪邦臣等人，日前驅車前往喬州哥倫布市班寧堡公墓(Fort Benning Post Cemetery)，與當地曾照顧過500位台灣優秀學員的89歲德裔美籍人士Eva Aiken，一同祭拜了1942年在美接受飛行訓練罹難的吳剛、梁建中、陳衍鑒、李其嘉和李勛等五名中華民國空軍准尉。

之後一行人並參觀國家步兵博物館和士兵中心(National Infantry Museum & Soldier Center)。

翌日上午，倪邦臣一行前往駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處拜會處長王翼龍，並在王本桓、楊彥純及陸軍官校派訓北喬治亞大學學生張立宏陪同下，前往喬州退伍軍人服務部拜會事務部第一位女性專員Patricia Ross，在建立官方溝通管道，了解施政理念，拓展醫療交流方面交換意見。

當天榮光會舉辦歡迎晚宴，參加者包括喬州退伍軍人節遊行主席Kevin Miller，財務長Eric Widner，喬州退伍軍人服務部運營總監Kerry Dyer，榮光會理事們及當地的榮譽職人員等。

訪問最後一天由僑務委員陸復泰、僑務顧問陳家琪、王本桓陪同前往華僑文教服務中心拜會主任歐宏偉，交流了僑務工作和海外榮僑服務的需求。

一行人前往祭拜1942年在美接受飛行訓練而殞難的5位中華民國空軍准尉。(榮光會提...
一行人前往祭拜1942年在美接受飛行訓練而殞難的5位中華民國空軍准尉。(榮光會提供)
榮光會舉辦晚宴，全體合影。
榮光會舉辦晚宴，全體合影。

喬州 亞特蘭大 中華民國

上一則

草間彌生「一與永恆」 華府4至11月免費參觀

下一則

休士頓市長3／25赴亞裔商會演講

延伸閱讀

亞特蘭大按摩院槍案周年 全美十餘城示威抗議仇亞暴力

亞特蘭大按摩院槍案周年 全美十餘城示威抗議仇亞暴力
金山灣區國慶委員會主委 馬蒨君接任

金山灣區國慶委員會主委 馬蒨君接任
張靜如 接任中華聯誼會理事長

張靜如 接任中華聯誼會理事長
捐迷彩服到烏克蘭 美退伍軍人獲贊助

捐迷彩服到烏克蘭 美退伍軍人獲贊助
美退伍軍人湧烏當志願軍 他參戰：我不能袖手旁觀

美退伍軍人湧烏當志願軍 他參戰：我不能袖手旁觀
洛杉磯榮光會換屆 黃敏境勉讓中華民國被看見

洛杉磯榮光會換屆 黃敏境勉讓中華民國被看見

熱門新聞

圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
油價不斷上漲，一般民眾經濟壓力也增大。(特派員黃惠玲／攝影)

你加油 我出錢 芝百萬富翁捐款 10加油站明免費加油

2022-03-16 13:38

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有