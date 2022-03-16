無色聯盟北卡集會 重申團結不分種族

無色聯盟北卡集會參加者會後合影。(記者王明心／攝影)

反對美國因種族、宗教、性別取向或任何其他因素而被分割，宣導美國應該不分種族，團結一致的「無色聯盟」(Color Us United)，日前在北卡 洛麗舉行集會。主席徐東風(Kenny Xu)說，他相信當人們將視線自種族問題轉移，且攜手努力時，社會問題會得到更好解決。

該聯盟是是在2021年成立的非營利組織，目的是實現馬丁路德金的夢想，即建立一個不分膚色的美國。該組織主張人民所受到的待遇應該取決於他們的特性，不是膚色。董事會成員包括YouTube節目主持人、檢察官、編輯、企業主、投行高管、社會運動者、作家、教授等。

主席徐東風是現住在北卡的華裔第二代，他曾質疑哈佛大學歧視 亞裔，擔任反對加州16號提案的媒體推廣主任，為多家全國性刊物撰稿，並曾受紐約時報、美國國家公共電台(NPR)等知名媒體採訪。

去年他出版第一本書「一個棘手的少數族裔」(An Inconvenient Minority)，講述常青藤聯盟(Ivy League)的歧視案和左翼多元化意識形態的持久後果。

無色聯盟(Color Us United)在洛麗舉行北卡open house。(記者王明心／攝影)

徐東風表示，公家經費應該用於造福大家，而非用來分化。現在盛行的「批判種族理論」(CRT)不但沒有幫到非裔小孩，反而有害他們的成長和發展。他說，他在華人家庭中長大，父母一直教導要認真讀書，努力向上。華人在美國的社會和經濟地位提升，是因「努力就能出人頭地」的觀念，和膚色、背景無關。

華裔第二代徐東風(Kenny Xu)擔任無色聯盟主席。(記者王明心／攝影)

該組織相信每個人都是從種族到能力、職業、愛好、興趣不同的獨立個體，應該以尊重和團結個體來建設美國，不是被種族、性別、宗教或其他因素所分裂。「無色聯盟」將為不支持種族主義和取消文化(cancel culture)者發聲，抵制分裂活動。該組織去年成功迫使救世軍組織(Salvation Army)撤下他們的CRT文件。

當天嘉賓來自各族裔，包括競選公校 董事會董事的華裔伍永基、角逐北卡州議員的非裔Brian Echevarria、參選公校董事會及北卡參議院的白人候選人Michele Morrow、Kent Keirsey。他們皆痛斥CRT的種族階級鬥爭對美國社會造成的傷害。

嘉賓的膚色體現了無色聯盟的宗旨：(左起)非裔州議員候選人Brian Echevarria、華裔公校董事候選人伍永基、華裔主席徐東風、參選公校董事會及北卡參議院的白人候選人Michele Morrow、Kent Keirsey。(記者王明心／攝影)

相關信息，可查詢該聯盟網站：colorusunited.org。