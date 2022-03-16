亞城─沙凡納建高速鐵路 喬州研擬可行性

由於上周通過新的聯邦支出法案資金，喬治亞州交通部門正仔細評估在亞特蘭大 和沙凡納(Savannah)間，興建一條高速鐵路(high speed train)的可行性。

幾十年來，喬州 領導人一直呼籲在州內這兩個最大的經濟中心間，建立鐵路連結，但卻一直沒有訴諸實行。

直到最近聯邦支出法案中有800萬元預算，促使此項高速鐵路的議案再次搬上台面研究，「聯邦法案讓我們有機會審視基礎設施和成本，也讓此想法實際往前推進一步，」喬州眾議員Carl Gilliard表示。

支持者表示，如果高速鐵路完成，將為當地旅遊業提供巨大動力，因為絕大多數到沙凡納的遊客都來自亞特蘭大。

「此一鐵路連結可以讓兩城市的未來發展更看好，亞特蘭大、喬州及其他城市都能從高鐵擴建中受益，」亞城市長狄更斯(Andre Dickens)在一份聲明中說。

沙凡納市長強森(Van Johnson)則稱此舉將「改變遊戲規則」，為「辛勤工作的沙凡納人推動經濟活動和機會。」

兩位市長都感謝聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)為確保此筆資金所做的努力。

WABE報導，高速鐵路還可減少兩地間I-75和I-16行駛的汽車數量，進而降低導致氣候變遷 的碳排放。

亞特蘭大和沙凡納之間很早以前曾有火車運行，但後於1971年停止營運。