我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

亞城─沙凡納建高速鐵路 喬州研擬可行性

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

由於上周通過新的聯邦支出法案資金，喬治亞州交通部門正仔細評估在亞特蘭大和沙凡納(Savannah)間，興建一條高速鐵路(high speed train)的可行性。

幾十年來，喬州領導人一直呼籲在州內這兩個最大的經濟中心間，建立鐵路連結，但卻一直沒有訴諸實行。

直到最近聯邦支出法案中有800萬元預算，促使此項高速鐵路的議案再次搬上台面研究，「聯邦法案讓我們有機會審視基礎設施和成本，也讓此想法實際往前推進一步，」喬州眾議員Carl Gilliard表示。

支持者表示，如果高速鐵路完成，將為當地旅遊業提供巨大動力，因為絕大多數到沙凡納的遊客都來自亞特蘭大。

「此一鐵路連結可以讓兩城市的未來發展更看好，亞特蘭大、喬州及其他城市都能從高鐵擴建中受益，」亞城市長狄更斯(Andre Dickens)在一份聲明中說。

沙凡納市長強森(Van Johnson)則稱此舉將「改變遊戲規則」，為「辛勤工作的沙凡納人推動經濟活動和機會。」

兩位市長都感謝聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)為確保此筆資金所做的努力。

WABE報導，高速鐵路還可減少兩地間I-75和I-16行駛的汽車數量，進而降低導致氣候變遷的碳排放。

亞特蘭大和沙凡納之間很早以前曾有火車運行，但後於1971年停止營運。

亞特蘭大 喬州 氣候變遷

上一則

招工困難 部分標的百貨調漲時薪達24元

下一則

新州風力開發商擬廣設渦輪機 惹民怨

延伸閱讀

TJ錄取新制遭廢除 費郡公校上訴

TJ錄取新制遭廢除 費郡公校上訴
Pepsi砸2.6億底克甫郡擴廠 增136職位

Pepsi砸2.6億底克甫郡擴廠 增136職位
股神稱鐵路事業100年內仍是波克夏重要資產 女股神看衰

股神稱鐵路事業100年內仍是波克夏重要資產 女股神看衰
「沉默的道釘」鐵路華工展 金山總圖開幕

「沉默的道釘」鐵路華工展 金山總圖開幕
旅遊／亞特蘭大 可樂、CNN全球知名 一周玩不夠

旅遊／亞特蘭大 可樂、CNN全球知名 一周玩不夠
嫌犯來去「不能像出入旋轉門」…紐約州議員促改革保釋法

嫌犯來去「不能像出入旋轉門」…紐約州議員促改革保釋法

熱門新聞

圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

加油站白天遭大量竊油 德州業主查監控才明白怎麼被偷

2022-03-15 17:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)

「布魯斯威利家鄉」新州小鎮財務吃緊 拍賣78住宅用地

2022-03-10 02:14
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網