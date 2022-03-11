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保護侯鳥遷徙 北卡洛麗市府夜間熄燈

記者王明心╱北卡羅來納州報導
洛麗市政府為保護遷徙的候鳥，推出夜間熄燈活動。(洛麗市政府官網)
洛麗市政府為保護遷徙的候鳥，推出夜間熄燈活動。(洛麗市政府官網)

北卡首府洛麗(Raleigh)日前宣布，為了保護穿越北卡的候鳥，本月15日至5月31日，所有城市設施的非必要照明將在晚上11時到早上6時間關閉。

每年春秋兩季，數百萬隻候鳥都會穿越北卡。明亮的燈光會吸引和迷惑夜間遷徙的鳥類，導致牠們撞上建築物，而這也是造成候鳥數量嚴重減少的主要原因。

該市鼓勵所有居民加入熄燈行動，遷徙季內關閉不必要的夜間照明，既可幫助保護候鳥，又可節約能源，還能支持城市的可持續發展目標，以及加強落實洛麗的社區氣候行動計畫。

北卡奧杜邦愛鳥協會(Audubon North Carolina)提供以下夜間熄燈的建議：

•關掉屋外的燈，尤其是燈光往上方照射的燈。

•家裡晚上拉上百葉窗和窗簾，下班離開辦公室之前，也把百葉窗和窗簾拉上。

•如果在辦公大樓裡，請在晚上11時到早上6時之間，關掉辦公室內的燈光，以及朝上方照射的外部燈光。

洛麗每年在春秋兩季為候鳥舉行熄燈活動。維克郡奧杜邦愛鳥協會計畫推展更多熄燈活動，詳情可查：www.wakeaudubon.org。有關熄燈行動、鳥類遷徙預測和最新研究進展的更多資訊，可上網：birdcast.info。洛麗的候鳥遷徙警報網頁提供三天的鳥類遷徙預報：bit.ly/3MAEvT2。

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