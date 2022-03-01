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北卡夏樂-梅郡 取消公共場所室內口罩令

記者王政賢／北卡羅來納州報導

北卡夏樂-梅克倫堡郡(Mecklenburg)即日起取消室內公共場所戴口罩的規定。衛生官員表示，日益好轉的COVID-19疫情，加上疫苗供應和新的治療方式陸續推出，是促成上述區域決定解除口罩規定的原因。

不過，當地企業和場所仍然有權執行自己的口罩規定。民眾也仍須遵守聯邦法規，這意味著在某些醫療院所和公共交通工具上仍須戴口罩。

該郡的口罩令於去年8月下旬生效以來，執法單位幾乎不曾強制執行。夏樂觀察家報一項民調顯示，41%的受訪者說他們已準備好停止戴口罩；但仍有43%的人表示擔心取消口罩令後可能導致病例激增。約33%的受訪者認為疫苗接種比口罩更重要，24%的受訪者表示不擔心疫情激增，因為即使有口罩令，很多人也不遵守。

夏樂Atrium醫療系統傳染病專家帕薩雷蒂(Katie Passaretti)說，口罩令的結束不太可能直接導致感染激增，但他建議任何有潛在健康狀況的民眾，都應該繼續在公共場合繼續佩戴高質量的N95口罩。

根據該州數據顯示，截至上周五，梅克倫堡郡有67%的居民已接種至少一劑COVID疫苗。

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