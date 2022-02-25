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字義隱喻邦聯 北卡州大移除校歌歌詞Dixie惹議

記者王明心／北卡羅來納州報導
該校校歌的原始歌詞。(取自該校圖書館官網)
該校校歌的原始歌詞。(取自該校圖書館官網)

北卡州立大學董事會日前一致通過，將有邦聯(confederate)涵義的「迪克西」(Dixie)一字，從該校校歌第一行歌詞中移除，並以「南方」(Southern)替代。

該校校長伍德森(Randy Woodson)表示，北卡州大有責任教育公眾、示範包容、提升多元化的尊嚴和力量。此決定引起極大爭議，該校臉書發布信息不到幾天，就把校長的原信和校報新聞撤下。

根據該校圖書館官網，此歌1925年成為校歌，由方頓作詞(Alvin M. Fountain)，諾利斯(Bonnie F. Norris Jr.)作曲。第一行歌詞原本是「迪克西的風輕輕吹過卡羅琳的田野」(Where the winds of Dixie softly blow, o'er the fields of Caroline)，現在這道風被改為「南方的風」(Where the Southern winds)了。

伍德森的公開信稱，過去100年裡，大學和社會都發生了巨大的變化，越來越多師生和員工表達對「迪克西」一字的憂心，指該字違背學校願景、價值觀。校友董事會的行政工作小組去年提議刪除校歌中「迪克西」一字，以地理名詞取代。此提議上周五獲學校董事會通過，校長接著在學校官方臉書公布該決定。

沒料到該貼文發出後，引起極大爭議，有人說移除雕像、抹去文字等清除歷史的行為，可能是這一代人所犯的最大錯誤；有人覺得如果學校沒有系統或行政上的改變，這種象徵性的做法並無意義；有人則對傳統遭破壞感到失望；也有人覺得學校過度敏感；部分人士建議乾脆改成「多元文化之風」；更有人預言不管是好歷史或壞歷史，一旦被改變、扭曲或遺忘，未來類似事件勢必重蹈覆轍；不過，也有不少人支持學校的決策。

根據歷史網站(History.com)，歌手埃米特(Daniel Decatur Emmett)在1859年創作一首民謠叫「迪克西」(Dixie)，其中一段副歌「去吧，去吧，去吧，到迪克西南方去」，在當時非常受歡迎，後來成為美國內戰時的南方聯邦的國歌。

埃米特從未聲稱「迪克西」是他創造的詞，但「迪克西」現在已經成為南方各州的暱稱，分析指出，該詞最可能的起源是來自於「迪克西地」(Dixieland)的俚語，專門是指南方蓄奴州和北方自由州分界線以南的地方。

北卡州大在臉書上發布校歌歌詞改字消息，引起830則熱議留言。目前校長原信和校方新...
北卡州大在臉書上發布校歌歌詞改字消息，引起830則熱議留言。目前校長原信和校方新聞都已撤下。(取自該校臉書)

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