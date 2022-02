字義隱喻邦聯 北卡州大移除校歌歌詞Dixie惹議

該校校歌的原始歌詞。(取自該校圖書館官網)

北卡 州立大學董事會日前一致通過,將有邦聯(confederate)涵義的「迪克西」(Dixie)一字,從該校校歌第一行歌詞中移除,並以「南方」(Southern)替代。

該校校長伍德森(Randy Woodson)表示,北卡州大有責任教育 公眾、示範包容、提升多元化的尊嚴和力量。此決定引起極大爭議,該校臉書 發布信息不到幾天,就把校長的原信和校報新聞撤下。

根據該校圖書館官網,此歌1925年成為校歌,由方頓作詞(Alvin M. Fountain),諾利斯(Bonnie F. Norris Jr.)作曲。第一行歌詞原本是「迪克西的風輕輕吹過卡羅琳的田野」(Where the winds of Dixie softly blow, o'er the fields of Caroline),現在這道風被改為「南方的風」(Where the Southern winds)了。

伍德森的公開信稱,過去100年裡,大學和社會都發生了巨大的變化,越來越多師生和員工表達對「迪克西」一字的憂心,指該字違背學校願景、價值觀。校友董事會的行政工作小組去年提議刪除校歌中「迪克西」一字,以地理名詞取代。此提議上周五獲學校董事會通過,校長接著在學校官方臉書公布該決定。

沒料到該貼文發出後,引起極大爭議,有人說移除雕像、抹去文字等清除歷史的行為,可能是這一代人所犯的最大錯誤;有人覺得如果學校沒有系統或行政上的改變,這種象徵性的做法並無意義;有人則對傳統遭破壞感到失望;也有人覺得學校過度敏感;部分人士建議乾脆改成「多元文化之風」;更有人預言不管是好歷史或壞歷史,一旦被改變、扭曲或遺忘,未來類似事件勢必重蹈覆轍;不過,也有不少人支持學校的決策。

根據歷史網站(History.com),歌手埃米特(Daniel Decatur Emmett)在1859年創作一首民謠叫「迪克西」(Dixie),其中一段副歌「去吧,去吧,去吧,到迪克西南方去」,在當時非常受歡迎,後來成為美國內戰時的南方聯邦的國歌。

埃米特從未聲稱「迪克西」是他創造的詞,但「迪克西」現在已經成為南方各州的暱稱,分析指出,該詞最可能的起源是來自於「迪克西地」(Dixieland)的俚語,專門是指南方蓄奴州和北方自由州分界線以南的地方。