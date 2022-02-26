準備好脫下口罩見人了嗎？ 亞城麗顏工作室：自信從呵護肌膚 容光煥發開始

麗顏工作室的韓式霧飄眉有形又自然的眉毛。(工作室提供)

在新冠病毒疫情 影響下，大家已經過著超過2年帶著口罩 的生活。近來在疫情稍緩下，終於有「脫罩」的跡象了。只是眾家美女們，您們準備好脫下口罩見人了嗎？熱愛幫助大眾擁有一張美麗肌膚的麗顏工作室負責人Zhuly，為了讓大家作好準備，最近特地推出「春季自信優惠活動」，希望人人都能以一張容光煥發的美麗面貌笑看眾生。

從事美顏美容工作已5年的麗顏工作室負責人說，雖然自己大學本科學的是管理，但她非常喜愛護膚美顏工作，專長美白，無痛洗眉，韓式紋繡眉，眼、唇、臉部提升，深層毛囊清潔與補水，以及身體排毒等。她還不時地在小紅書發表她的「成果」。

Zhuly非常自豪自己依靠雙手的「功夫」，不用雷射就能幫客人們保養好皮膚。她說，經由她雙手做臉，做完後有皮膚燒燒的感覺，而且立馬可以看到下垂臉部的提升，效果非常明顯。

由於高端美膚雷射機器非常昂貴，市面上充斥著魚目混珠的「山寨版」雷射機。Zhuly表示，她自己本身就有過慘痛經驗，皮膚因而變得十分敏感，也就是因此，她開始自己著手研究，反而開創出美容的事業。她說，她幫忙修復許多客人的肌膚，這些客人的皮膚被雷射打得非常薄、又容易過敏。

Zhuly表示，她還擅長當前流行的韓式超自然霧飄眉。據指出，飄眉會刺出模仿眉毛的線條，展現眉毛毛流；霧眉則如其名，以「霧狀」方式上色，是比較像刷上眉粉的片狀式眉型，帶有微妝感，像有畫眉毛的感覺。霧飄眉綜合了霧眉與飄眉的手法，面與線結合，產生自然且帶有淡淡妝感的眉毛。素顏時不會感到突兀，畫淡妝時也不必再刷眉粉，還能夠依照個人喜好調整毛流及加霧的濃淡比例，成為有形又自然的眉毛，立馬讓五官立體，年輕有神，更可以省去大家無數個早起畫眉的早晨。

因紋眉失敗的人們，Zhuly表示，趕快和她聯繫吧，因為她有黑科技無創洗眉妙方，不出血，不結痂，不破皮。

春季自信優惠活動進行中，現在就聯繫，電話：470-708-5158，微信 ：-zhuly2021。