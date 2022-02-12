杰克兄弟預製菜首場品鑒會亞城空前推出 名流雲集 品味精美菜餚 震撼北美餐飲界

南北卡華人商會會長王晴。(王曉衡提供)

由杰克兄弟(Jack & King’s )和美中餐飲業聯合會共同舉辦的「杰克兄弟108北美預製菜品鑒會」首場活動，日前在特別選定的良辰吉時於亞特蘭大 金冠酒店展開。現場政府、社團、餐廳和超市、電商和外賣以及流通批發等240名各界代表應邀出席。主辦單位以豐富的實物展示和舌尖品鑒，為嘉賓們提供一場美食 盛宴。

活動主辦人、銀河國際集團執行長兼傑克兄弟品牌創始人Jack Hwang指出，匯集「方便自由，健康實惠」等標準化的預製菜品，無論是在餐廳、超市、電商和外賣及流通批發渠道，都有巨大的生存土壤，該公司要做的就是擁抱預製菜風口，加大產品迭代效率，降低人工和場地成本，拓展更廣闊的消費場景，與全美客戶共創餐飲新生態，優勢互補，實現雙贏。

當天活動的核心環節是豐富精美的預製菜品鑒，美食包括剁椒魚頭、松鼠魚、香辣牛蛙、番茄魚腐、紅糖糍粑、冰楊梅汁、鮮蝦餅、帶魚捲等共18道菜品，色香味型兼具，堪比傳統大廚手作，而且僅僅5到10分鐘烹飪，非常方便和地道。到場嘉賓不僅品嚐預製菜及酒水，還有豐富的節目內容，包括幸運抽獎，曲藝表演，烹飪表演，特惠酬賓、禮包派送，諸如瀘州老窖集團提供的精美禮盒套裝；淮揚菜大師Firey Bowl主廚周卿仲帶來精彩的雕刻表演；老四川餐飲集團創始人剁椒魚頭烹飪；戲曲表演《花田錯》和《秦淮景》。

據了解，2017年創立於喬治亞州的杰克兄弟，是美國冷凍中餐供應品牌，隸屬美國銀河國際集團。創始人Jack經營小龍蝦進出口貿易20年，是美國進口調味小龍蝦第一人。基於預製菜巨大的商業前景，Jack Hwang創辦了「杰克兄弟·北美108預製菜品鑒會」，期望推動餐廳、超市、電商、外賣、流通批發渠道，積極擁抱預製菜這一風向，為自身的企業或平台賦能，實現業務拓展和收益增長。

國會華裔眾議員趙美心以視頻高度評價「杰克兄弟·北美108預製菜品鑑會」，認為對疫情后的北美餐飲圈發展和振興有著極其重要的價值和意義。美中餐飲業聯合會主席、老四川餐飲集團創始人胡曉軍指出，後疫情時代，北美中餐業正加速復蘇，「杰克兄弟·北美108預製菜品鑒會」的召開正當其時，為傳統餐飲及關聯產業降本增效提供了新思維和信心加持。Johns Creek市市長John Bradberry也對杰克兄弟的方便美食表達出濃厚興趣， 5分鐘就能做一道大菜，而且省時省力，他和家人都非常喜歡杰克兄弟品牌的美食產品，祝賀杰克兄弟北美108預製菜品鑑大會成功。

當天與會的僑領企業家包括華人華僑聯合總會主席林建新，亞特蘭大中國商會榮譽會長李雁翔，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，南北卡華人商會會長王晴；頤和園餐飲CEO Billy Xiao；盛大地產國際集團總裁黃政；美中餐飲業聯合會名譽主席倪舉凌，楊大巍會計師事務所董事長楊大巍，瀘州老窖商業發展(北美)有限公司總經理羅健恆，亞特蘭大老四川餐館老闆宋濤，美中餐飲業聯合會阿拉巴馬州分會長林青，Weee餐館外賣運營總監Simon Hu，南大門超市副總裁Jay Kim，The juicy Crab餐廳創始人兼CEO陳克營，城市農貿市場集團董事長Ben Vo，北卡亞洲超市代表Tony，百佳超市亞特蘭大CEO Jerry Ye，大中華超市亞特蘭大分公司CEO Jianhai Wu，美國預製菜Speedechef CEO Brad Fallon，德築地產劉海峰先生等。