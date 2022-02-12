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杰克兄弟預製菜首場品鑒會亞城空前推出 名流雲集 品味精美菜餚 震撼北美餐飲界

亞特蘭大訊
南北卡華人商會會長王晴。(王曉衡提供)
南北卡華人商會會長王晴。(王曉衡提供)

由杰克兄弟(Jack & King’s )和美中餐飲業聯合會共同舉辦的「杰克兄弟108北美預製菜品鑒會」首場活動，日前在特別選定的良辰吉時於亞特蘭大金冠酒店展開。現場政府、社團、餐廳和超市、電商和外賣以及流通批發等240名各界代表應邀出席。主辦單位以豐富的實物展示和舌尖品鑒，為嘉賓們提供一場美食盛宴。

活動主辦人、銀河國際集團執行長兼傑克兄弟品牌創始人Jack Hwang指出，匯集「方便自由，健康實惠」等標準化的預製菜品，無論是在餐廳、超市、電商和外賣及流通批發渠道，都有巨大的生存土壤，該公司要做的就是擁抱預製菜風口，加大產品迭代效率，降低人工和場地成本，拓展更廣闊的消費場景，與全美客戶共創餐飲新生態，優勢互補，實現雙贏。

當天活動的核心環節是豐富精美的預製菜品鑒，美食包括剁椒魚頭、松鼠魚、香辣牛蛙、番茄魚腐、紅糖糍粑、冰楊梅汁、鮮蝦餅、帶魚捲等共18道菜品，色香味型兼具，堪比傳統大廚手作，而且僅僅5到10分鐘烹飪，非常方便和地道。到場嘉賓不僅品嚐預製菜及酒水，還有豐富的節目內容，包括幸運抽獎，曲藝表演，烹飪表演，特惠酬賓、禮包派送，諸如瀘州老窖集團提供的精美禮盒套裝；淮揚菜大師Firey Bowl主廚周卿仲帶來精彩的雕刻表演；老四川餐飲集團創始人剁椒魚頭烹飪；戲曲表演《花田錯》和《秦淮景》。

據了解，2017年創立於喬治亞州的杰克兄弟，是美國冷凍中餐供應品牌，隸屬美國銀河國際集團。創始人Jack經營小龍蝦進出口貿易20年，是美國進口調味小龍蝦第一人。基於預製菜巨大的商業前景，Jack Hwang創辦了「杰克兄弟·北美108預製菜品鑒會」，期望推動餐廳、超市、電商、外賣、流通批發渠道，積極擁抱預製菜這一風向，為自身的企業或平台賦能，實現業務拓展和收益增長。

國會華裔眾議員趙美心以視頻高度評價「杰克兄弟·北美108預製菜品鑑會」，認為對疫情后的北美餐飲圈發展和振興有著極其重要的價值和意義。美中餐飲業聯合會主席、老四川餐飲集團創始人胡曉軍指出，後疫情時代，北美中餐業正加速復蘇，「杰克兄弟·北美108預製菜品鑒會」的召開正當其時，為傳統餐飲及關聯產業降本增效提供了新思維和信心加持。Johns Creek市市長John Bradberry也對杰克兄弟的方便美食表達出濃厚興趣， 5分鐘就能做一道大菜，而且省時省力，他和家人都非常喜歡杰克兄弟品牌的美食產品，祝賀杰克兄弟北美108預製菜品鑑大會成功。

當天與會的僑領企業家包括華人華僑聯合總會主席林建新，亞特蘭大中國商會榮譽會長李雁翔，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，南北卡華人商會會長王晴；頤和園餐飲CEO Billy Xiao；盛大地產國際集團總裁黃政；美中餐飲業聯合會名譽主席倪舉凌，楊大巍會計師事務所董事長楊大巍，瀘州老窖商業發展(北美)有限公司總經理羅健恆，亞特蘭大老四川餐館老闆宋濤，美中餐飲業聯合會阿拉巴馬州分會長林青，Weee餐館外賣運營總監Simon Hu，南大門超市副總裁Jay Kim，The juicy Crab餐廳創始人兼CEO陳克營，城市農貿市場集團董事長Ben Vo，北卡亞洲超市代表Tony，百佳超市亞特蘭大CEO Jerry Ye，大中華超市亞特蘭大分公司CEO Jianhai Wu，美國預製菜Speedechef CEO Brad Fallon，德築地產劉海峰先生等。

主辦方代表、美中餐飲業聯合會主席、老四川餐飲集團創始人胡曉軍。(王曉衡提供)
主辦方代表、美中餐飲業聯合會主席、老四川餐飲集團創始人胡曉軍。(王曉衡提供)
現場展示的杰克兄弟品牌食品。(王曉衡提供)
現場展示的杰克兄弟品牌食品。(王曉衡提供)
預製菜品鑒會大氣的入場布置。(王曉衡提供)
預製菜品鑒會大氣的入場布置。(王曉衡提供)
主辦單位與佳賓共同見證首場品鑒會。(王曉衡提供)
主辦單位與佳賓共同見證首場品鑒會。(王曉衡提供)
現場豐美的菜式展示。(王曉衡提供)
現場豐美的菜式展示。(王曉衡提供)
杰克兄弟品牌創始人Jack Hwang和現場雕花的大廚。(王曉衡提供)
杰克兄弟品牌創始人Jack Hwang和現場雕花的大廚。(王曉衡提供)
現場展示令人食指大動的杰克兄弟美食。(王曉衡提供)
現場展示令人食指大動的杰克兄弟美食。(王曉衡提供)
主辦單位與佳賓共同見證在亞特蘭大舉辦的北美首場品鑒會。(王曉衡提供)
主辦單位與佳賓共同見證在亞特蘭大舉辦的北美首場品鑒會。(王曉衡提供)
亞特蘭大中國商會榮譽會長李雁翔介紹國會眾議員趙美心錄製的祝賀影片。(王曉衡提供)
亞特蘭大中國商會榮譽會長李雁翔介紹國會眾議員趙美心錄製的祝賀影片。(王曉衡提供)
Johns Creek市市長John Bradberry。(王曉衡提供)
Johns Creek市市長John Bradberry。(王曉衡提供)
活動主辦方代表、銀河國際集團CEO兼杰克兄弟品牌創始人Jack Hwang。(王...
活動主辦方代表、銀河國際集團CEO兼杰克兄弟品牌創始人Jack Hwang。(王曉衡提供)

亞特蘭大 CEO 美食

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