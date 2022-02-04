FASCA、亞特蘭大中校 慶新年

與會的貴賓們向大家拜年，右一起：戴念華、Karen Lupton；右四起：Joseph Geierman、歐宏偉、袁曉明、鍾賢玉、范琪君、陸復泰。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 中文學校(ACS)、亞特蘭大台灣華語文學習中心(TCML-Atlanta)以及青年文化志工協會亞特蘭大分會(FASCA-Atlanta)，日前於亞城僑教中心聯合舉辦春節聯誼會，現場除了有學生、學員們的歌舞、樂器演出外，還有精采的舞龍、擊鼓，以及扯鈴表演。

貴賓們餵獅子紅包，象徵新年好彩頭。(Claire Huang提供)

活動現場還設置了多種文化攤位，包括剪紙、書法 等，讓與會民眾體驗中華文化的精髓。活動後段由FASCA成員演出的舞獅，拋出糖果給現場小朋友們同慶新年，掀起活動高潮，吸引了近200人參與。

FASCA學員們的樂器表演。(Amy Chen提供)

歐宏偉感謝戴念華以及所有中文學校教職員和家長對中文教育的長年付出。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大中文學校校長戴念華以及亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉，均向大家拜年，祝福虎年行大運。歐宏偉並感謝戴念華以及所有中文學校教職員和家長，對於中文教育 的長年付出，他當天還代表僑委會頒發僑務顧問聘書予戴念華。

FASCA成員的扯鈴表演。(Amy Chen提供)

FASCA成員們演出舞獅橋段。(Amy Chen提供)

多拉維爾市(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)以及仙伯里市(Chamblee)市議員路普敦(Karen Lupton)也陸續以中文向大家拜年。

現場也有各式文化攤位，包括了書法之美的展示。(記者林昱瑄／攝影)

僑教中心主任歐宏偉(左)代表僑委會頒發僑務顧問聘書予戴念華。(記者林昱瑄／攝影)

節目中也穿插了猜燈謎以及摸彩活動，中獎者莫不喜出望外，讓新春活動更添歡樂。