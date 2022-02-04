FASCA、亞特蘭大中校 慶新年
亞特蘭大中文學校(ACS)、亞特蘭大台灣華語文學習中心(TCML-Atlanta)以及青年文化志工協會亞特蘭大分會(FASCA-Atlanta)，日前於亞城僑教中心聯合舉辦春節聯誼會，現場除了有學生、學員們的歌舞、樂器演出外，還有精采的舞龍、擊鼓，以及扯鈴表演。
活動現場還設置了多種文化攤位，包括剪紙、書法等，讓與會民眾體驗中華文化的精髓。活動後段由FASCA成員演出的舞獅，拋出糖果給現場小朋友們同慶新年，掀起活動高潮，吸引了近200人參與。
亞特蘭大中文學校校長戴念華以及亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉，均向大家拜年，祝福虎年行大運。歐宏偉並感謝戴念華以及所有中文學校教職員和家長，對於中文教育的長年付出，他當天還代表僑委會頒發僑務顧問聘書予戴念華。
多拉維爾市(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)以及仙伯里市(Chamblee)市議員路普敦(Karen Lupton)也陸續以中文向大家拜年。
節目中也穿插了猜燈謎以及摸彩活動，中獎者莫不喜出望外，讓新春活動更添歡樂。
上一則
分析師:肉價下半年可望回跌 惜烤肉店撐不到那時候
下一則
FB留言