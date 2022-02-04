強制12年級生接種 北卡公衛委員會否決

北卡州長探望正在接種疫苗的孩童。目前北卡並不強制學齡兒童接種。(取自州長臉書)

北卡 大學系統一些教授要求17歲或今年7月後升上12年級的學生，應強制接種疫苗 的請願，2日遭北卡公共衛生委員會(Commission for Public Health)投票 否決。

委員會主席Ronald May醫師表示，他支持疫苗，相信疫苗能挽救生命也能防患重症，但現在還不是強制學齡兒童接種的合適時機。其他委員也認為是否讓孩子接種是每個家庭的個別選擇，不該強制，何況兒童受COVID-19的影響比成年人小得多。

根據州法律，北卡公共衛生委員會有權制定保護公眾健康的規則，包括是否增加對兒童的免疫要求。該委員會由13名成員組成，其中九人由州醫學會選舉產生，四人由州長任命。目前，北卡對兒童的疫苗接種要求包括水痘、麻疹、腮腺炎和脊髓灰質炎等疾病。州衛生官員表示，不會考慮要求學生接種新冠疫苗。

北卡州長庫伯(Roy Cooper)1日也公開反對強制接種，他認為現有強制疫苗項目都經過長時間的試驗和審查，至於硬性規定接種新冠疫苗，「現在還不是時候」。

提出請願書的教授之一安德森(Stella Anderson)說，該提案是希望委員會能要求北卡大學系統學校接種新冠疫苗，如果行不通，那改成針對即將要升大學的12年級學生強制接種。

根據新聞與觀察家報導，去年10月1日有200多名北卡大學系統的教師提交請願，要求衛生委員會強制全州所有大學生接種新冠疫苗。一些私立大學如杜克的確規定學生須接種才能回校，但北卡大學系統領導層表示，對公立大學來說，決定權不在學校，而在州衛生委員會。