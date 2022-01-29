喜萬年大酒樓喜迎虎年 健康美食向大眾拜年 歡迎訂桌慶祝農曆春宴

喜萬年大酒樓無論是點心、熱炒或是水陸大餐，選擇豐富。(取自臉書)

亞特蘭大著名的老字號喜萬年海鮮大酒樓(HAPPY VALLEY RESTAURANT)，為了讓大家在疫情 中，安全又能團聚一堂迎接2022虎年農曆春節，推出適合親朋好友團圓宴飲又健康的吉祥年菜，更有包括蛋撻在內，各種不計成本用料實在、新鮮美味的手工製作港式飲茶點心。

2月1日是農曆大年初一，喜萬年店東先向華人 朋友們拜年，祝福大家「喜事連連，萬事勝意，年年健康」。店東表示，粵菜有別於川菜的麻辣重味，主打健康路線，以深厚的烹調技術，煮出不同口感的原汁原味。初入口時，或覺清淡，細嚼之後原味的甘與香就在齒頰中流動。「我們喜萬年主打健康之道的粵菜，適於日常進食，而在廚藝之中，我們加以良心為本，為大家的健康提供各式日常菜式，更希望以健康美食向大家拜年。」

華裔是個講究「民以食為天」的族群，過年到了，喜萬年用餐空間有6000餘呎，仿歐洲宮廷的設計寬敞高挑、又通風，餐桌座位之間保持間隔，高級義大利 石地板，不僅為整個餐館增添古典高雅氣氛，更方便清洗消毒，客人可以無憂無慮地在這兒共享春宴。

今年喜萬年推出的春宴年菜，有海蜇皮、腐皮卷、蝦餃、蟹角和墨魚組成的五福臨門拼盤，橫財就手的髮菜元蹄，發財好事的髮菜蠔豉，嘻哈大笑的核桃蝦，年年有餘的油泡石斑球，龍馬精神的薑葱龍蝦，鴻運當頭的當紅炸子雞，錦繡前程的臘腸蝦炒飯等等。

除了吉祥年菜，喜萬年也會推出許多應景年節菜，美味可口。其中在點心方面，喜萬年頂呱呱的蛋撻非常受歡迎，店東說，蛋撻得在出爐5小時內食用，口感才會最佳，而每次製作都需要兩個小時以上，所以最好是能事先預訂，「我們很多顧客都在生日，和各種聚會時大批預訂。」

開業已逾20年的喜萬年酒樓，有著豐富的舉辦結婚喜宴、長者慶壽、大型活動的經驗，其到現場為客人外燴辦桌能力，更是在包括華人在內的亞裔社區中名聞遐邇。雖然現在疫情影響下，大家不方便舉辦大型聚會，親友間辦場小型聚會仍可以向喜萬年洽詢外燴或外帶。詳情可與該餐廳聯絡。喜萬年在離85公路99號(Jimmy Carter Blvd)出口不遠的Oakbrook Square購物中心內，地址為5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093，電話：678-218-0888。