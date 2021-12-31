喬治亞州單日確診近2萬創新高 醫院吃緊

喬州29日新確診數接近2萬，創下新高。公衛署呼籲民眾若非重症，勿蜂擁至醫院急診室做檢測。(美聯社)

喬治亞州29日打破了每日新增COVID-19病例的記錄，當天共有近2萬人確診新冠肺炎病毒。

喬州 公衛署公布，當天有1萬3834例PCR確診病例，以及和6060例抗原確診病例，病例總數累積達到1萬9894例。

此驚人數字使該州七天的陽性檢測 平均數接近於1萬1500人。一個月前，該州每天的陽性檢測數不到1000人。

而29日的新增確診，比28日病例增加了47%。

州長坎普(Brian Kemp)29日表示，將斥資1億元增加醫院人員配備，並部署200名國民兵 協助各地檢測站和醫院。

200名國民兵的部署預定1月3日展開。此外，公衛署正在擴大測試站的人員編制，並確保亞特蘭大機場附近設立新檢測站。

坎普表示，1億元意味著醫院最多可增加1千名員工，工作時間為13周。 200名國民兵中有一半將協助醫院，以舒緩這波來勢洶洶的疫情對醫療機構所造成的壓力。29日，全州的COVID-19患者住院人數上升至近2400人，有80%的加護病床都已經有人使用。

到目前為止，感染和住院治療主要集中在亞城附近和喬州北部。

該州公衛署並表示，由於醫院人力及資源吃緊，希望一般民眾不要僅為了做檢測而前往醫院急診室，除非出現了需要緊急醫療護理的COVID-19嚴重症狀。

無症狀或輕症狀者應尋找醫院以外的檢測站。另外由於檢測站大排長龍，公衛署建議民眾事先預約再行前往。尋找檢測站並預約者可上網：dph.georgia.gov/covidtesting。

而新學期即將開學。愛默蕾大學(Emory)28日宣布，考量疫情升溫，新學期將改為線上上課，並且要求所有師生、員工在1月19日前須接種加強針。

亞特蘭大公立學校表示，1月4日將採取面對面授課，但每周將對員工進行兩次強制檢測並強制戴口罩。克萊頓郡(Clayton)學區已宣布自1月5日至7日間將採線上上課，預計10日重新開始面授。底克甫郡(DeKalb)學校1月4日維持面對面授課。底卡特市(Decatur)學校1月4日恢復面授，但所有未獲得豁免的員工，均須在1月底前接種加強針。谷內郡(Gwinnett)學校將於1月6日開始上課，依照目前傳播情形，該郡學校設施將強制要求戴口罩。