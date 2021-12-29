臨床研究公司Science 37 總部遷至北卡三角地區

臨床試驗作業系統公司Science 37將把公司總部從加州搬遷到北卡三角地區。(取自公司官網)

北卡 州長庫伯(Roy Cooper)上周宣布，臨床試驗作業系統公司Science 37將把公司總部從加州 搬遷到北卡三角地區，並在五年內在維克郡創造250個工作。庫伯歡迎他們的到來，稱當地強大的勞動力和基礎建設是生命科學公司成功的條件。

北卡商務廳介紹Science 37的使命是普及臨床研究，讓病人和提供服務者更容易從任何地方參與研究。該公司將總部從加州卡爾夫城(Culver City)遷至北卡三角地區的莫里斯維爾(Morrisville)鎮，為其行政、法律、人力資源、IT人員以及總部的其他職能創造機會。北卡商務廳廳長桑德斯 (Machelle Baker Sanders)說，北卡支援生物科學產業的生態系統是首屈一指的，這個充滿活力的行業也給北卡在教育和人才培訓上的投資機會。

該公司首席執行官可曼(David Coman)表示，三角地區是創新生物製藥產業的磁石，他們將公司總部設在該地，將使公司繼續增長、加速研究，吸引並留住頂尖人才，讓患者和醫療機構在任何地方都能獲得醫療服務。

北卡商務廳指出，雖然工資會因工作職責而有所不同，但所有新工作的平均工資將為11萬4400元，維克郡的平均年薪是6萬8317元。預計此專案將使該區域的工資總額每年超過2800萬元。