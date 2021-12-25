高貴不貴又好吃越南龍蝦三明治 Lobster Banh Mi榮膺Atlanta Magazine選出2021亞城最佳食物

Shyla歡迎有興趣者一起加盟經營LOBSTER BANH MI連鎖店。

亞城地區主流媒體Atlanta Magazine最近選出2021年亞城300個最佳食物，其中位於都會區Duluth市的Lobster Banh Mi越南 龍蝦三明治店，被該雜誌以三明治「好吃又高貴不貴」為由，金榜提名。

Lobster Banh Mi今夏開張營業，物超所值的越南三明治和法式悠閒小館的佈置，立刻贏得Google和Yelp給予高分好評。在獲得Atlanta Magazine好評之前，11月時還獲得AJC亞特蘭大憲政報的肯定。AJC美食 評價小組審核亞城都會區各類餐館後，Lobster Banh Mi名列37家被推薦的「秋季餐飲指南」(Fall Dining Guide)最佳餐廳。

Atlanta Magazine指出，Lobster Banh Mi 是家令人愉悅的新越南餐廳，這家餐廳不僅僅提供餐飲服務，更重要的是：10 美元以內的酥脆法式長棍麵包，裡面裝滿了嫩龍蝦爪肉和新鮮蔬菜 ，其他還有高價值的選擇包括螃蟹、蝦子和咖哩雞等等的越南三明治。

幼年便來到美國的店東Shyla經營餐館的經驗豐富，她以「西貢美食」(Saigon Deli)餐館，從華盛頓特區、維吉尼亞州、到馬里蘭州Woodstock等共八家餐館，再到喬治亞州亞特蘭大都會區Flowery Branch和最新開張位於Duluth的Lobster Banh Mi等四家餐館，處處可以看到她的用心與認真，也愈作愈有心得，現在全力投入越南三明治這塊美食天地中。

Lobster Banh Mi內部像法式小館般簡單優雅的裝潢，讓人放鬆心情。Shyla解釋Banh意即烘焙，而Mi是麥子的意思，Banh Mi也就是越南三明治。以前越南在法國殖民時期，當地人們在法國特色的長棍麵包內，放入各種肉類和蔬菜，這種具有地方特色的三明治很快在越南受到歡迎。

熱情洋溢、充滿精力的Shyla將這道平民美食，變身為升級版的越南三明治。她以精湛廚藝，自己烘焙外酥內軟的法式麵包，採用貨真價實的龍蝦、螃蟹、魚、肉類和從歐洲進口的肝醬、法式熟食charcuterie等，配上新鮮的香菜、蔬菜、醃蘿蔔和辣椒片，再加上親手調製的美奶滋蛋黃醬、辣醬，推出精緻化越南三明治，吸引不少食客上門。

Shyla強調她的三明治都是「真正的肉」，除了最常見的烤雞、咖哩雞、烤豬肉、烤牛肉、肉丸和新加坡香腸等口味的三明治之外，還有法式肝醬combo、素食豆腐、烤蝦、烤鮭魚，到經典蟹肉三明治等等，大眾化的價位從5元到6元不等，在萬物齊漲的現在，最豪華的經典龍蝦三明治也只需10元多。共12種口味物超所值的三明治，全家老少咸宜。

Lobster Banh Mi現招募加盟商及招聘投入連鎖經營，同時全面招募各類員工，特別歡迎長者加入工作行列。Shyla說，她希望將經營心得與大家分享，開始廣徵加盟商開設連鎖店。她指出，這場疫情證明三明治非常方便堂吃，更易於店外取餐、自取、外帶與外送等，是最佳的生意。再加上她有心幫助大家入門，會給予培訓，提供品質有保證的麵包和分裝盒中的各類食物，讓加盟者易於操作。而且三明治店初始啟動成本低，非常適合開創家庭事業，「讓大家都有錢賺，一起過更好的生活。」

同時，Shyla還全面招聘各層級員工，特別是歡迎長者應聘，舉凡經理到會計、收銀、廚師、廚房工作、服務員等等，以便讓現在的營業時間從上午11時開始，提前到上午9時。有興趣加盟及應徵工作者詳洽電話：770-371-8015，電郵：[email protected]。Lobster Banh Mi對面是Goodwill，地址：3095 Peachtree Industrial Blvd, Ste. 120, Duluth, GA 30097，電話：770-910-7175，網站：www.lobsterbanhmi.com。