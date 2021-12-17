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亞特蘭大中校與台灣華語文中心 成果發表

【亞特蘭大訊】
寫字比賽得獎者。左一為戴念華校長，右一為辦事處王道育副組長。(亞特蘭大中文學校提供)
寫字比賽得獎者。左一為戴念華校長，右一為辦事處王道育副組長。(亞特蘭大中文學校提供)

亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心日前在亞特蘭大文教中心舉行聯合期末表演和頒獎典禮，約120人出席觀禮。

當天活動由老師陳淑芳帶領學生古箏表演拉開序幕。司儀由中文學校學生任穎宣和王淳彬擔綱，兩人中英文流利，口齒清晰。

台灣華語文中心成人班口説競賽得獎者。左一為戴念華校長。(亞特蘭大中文學校提供)
台灣華語文中心成人班口説競賽得獎者。左一為戴念華校長。(亞特蘭大中文學校提供)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副組長王道育代表處長王翼龍出席致詞，華人活動中心多位理事也出席觀禮。

典禮中頒發該學期所舉辦兩項比賽的優勝者，包括9月份的寫字比賽和11月的語文才藝競賽。另外，台灣華語文學習中心成人班的學生也參加了語言才藝競賽，成績不俗。四組競賽的優勝者有多人都上台表演，獲得一致好評。

小小班表演唱歌。(亞特蘭大中文學校提供)
小小班表演唱歌。(亞特蘭大中文學校提供)

會場中還有書法，扯鈴，剪紙/摺紙等文化演示攤位以及遊戲項目，十分吸睛。

這次活動由中文學校家長會負責佈置場地，並舉辦聖誕禮物義賣幫學校募款。家長會歡迎更多家長參與，為孩子中文教育努力。

FASCA學員舞蹈表演。(林恩如提供)
FASCA學員舞蹈表演。(林恩如提供)

典禮結束後，FASCA(台灣青年文化大使協會)的學員表演了音樂，舞蹈，扯鈴，打鼓以及舞獅等才藝，博得熱烈掌聲。

FASCA學員舞蹈表演。(林恩如提供)
FASCA學員舞蹈表演。(林恩如提供)

校長戴念華表示，這學期是新冠疫情以來大家回校上課的第一學期，實體上課對小孩學習效果很有幫助，期待大家不再受到疫情的威脅，能放心參加各式活動。

口説競賽得獎者。後排左一為戴念華校長。(亞特蘭大中文學校提供)
口説競賽得獎者。後排左一為戴念華校長。(亞特蘭大中文學校提供)

亞特蘭大中文學校有傳統中文班、雙語班和文化課，台灣華語文學習中心成人中文會話班明年春季學期預期開四班，明年度均將於1月8日開始上課。地址: 5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。

成人班口説競賽得獎者表演。(亞特蘭大中文學校提供)
成人班口説競賽得獎者表演。(亞特蘭大中文學校提供)

意者可聯繫：(678)530-5380；中文學校郵箱：[email protected]，網址：atlantachineseschool.org；台灣華語文學習中心郵箱：[email protected]，網址：tcmlatl.org。

書法示範解説。(亞特蘭大中文學校提供)
書法示範解説。(亞特蘭大中文學校提供)

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