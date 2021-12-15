顧泓彬卸任市議員 呼籲華人踴躍參政

顧泓彬(中)和夫婿王曉非接受教堂山市長頒發感謝狀。(記者王明心／攝影)

北卡第一位華人 市議員顧泓彬於本月期滿卸任。四年前參選時，她希望能改變美國社會對華裔 「永遠邊緣人」的負面刻板印象，提高華裔話語權和社會主人翁意識。她說，透過社區華人的嘗試和不懈努力，這方面的華人表現已有長足進步。

顧泓彬發表卸任談話時，不禁哽咽。(記者王明心／攝影)

她表示，華裔從政之路需要非常大的勇氣和時間精力。過去四年中，她經常走訪居民、業者、社團，實地調查發展項目、研究議案、聽證討論，在不斷學習中，了解基層老百姓的生活和政府運作方式，也爭取信任，促成方案落實。

她以去年有些社區要求削減警力為例，因為華人直接參與討論，申訴社區安全需要，才促成了折衷方案形成。

她說，美國的基層政治決策很大程度上取決於民眾參與。華人若不主動參與，就很難爭取自身利益，如幾年前的學區 畫分、中文雙語項目撥款、社區收容所選址等問題，而這些切身經歷讓當地華人學會參與社區政治，拒絕繼續當啞裔。

她說，具體參與的方式有多種，可依個人生活情況而定，參選公職只是其一。社區志工是最重要的參與起點，既可多了解社會組織架構，接觸不同族裔、社區的人，也能提高語言和交流能力。在不同領域擔任義工，還能找到自己的長處和適合發揮的領域。

她說，美國參政的第一步是入籍成為公民，進而註冊成為選民，通過政治捐款、義工、投票等方式，選出和自己理念相同的人參與政府決策。

家有學齡兒童的家長，則可加入學校家長會或學校改善委員會，參與學校聘用老師、制定學生規章制度、為活動募款等。如有精力和能力建議參選學區委員會，以直接對學區的預算、運作、管理發揮全面影響。

顧泓彬(前席右三)參加卸任前的最後一次市議會會議。(記者王明心／攝影)

華人新移民抱團取暖無可厚非，但目標應放在成為決定社會走向的主流，而不是孤立在華人社區中。她說過去四年中，教堂山不斷有華人進入市政委員會，如趙西隆到文化藝術委員會、王書功到洪水基礎設施管理委員會、丁暉到環境維護委員會、穆海倫加入學校改善委員會等，都讓社區發現華人的擔當和才幹。

她指出，由於文化背景和經歷，華人參與豐富了社區生活，也為政府決策提供了新的視角。

卸下議員職位，她希望能鼓勵更多華人參政，她說，華人社區需要有個扶持新生代參與社會、培養領導力的支援團隊，協助有志者在交流技巧、人脈建立、資金來源、運作方式等發揮才能，讓他們在前人的基礎上積累經驗，而非重新開始、單打獨鬥。

她說，有許多其他少數族裔在美國的成功經驗可資借鑒，期盼華人一起合力，讓下一代走得更高更遠。

回顧四年從政經驗，顧泓彬覺得收穫遠比付出的時間精力還多。她希望更多華人參政議政，同時也不忘初心，保持文化中的優良傳承，貢獻己力，讓美國成為更好的家園。