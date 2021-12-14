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中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

Omicron在喬州傳播 亞城發現第3例 恐已在社區蔓延

記者林昱瑄、王政賢／綜合報導

喬治亞州的COVID-19病例數呈上升趨勢，該州衛生官員表示，已檢測到該Omicron正在當地傳播的跡象。

公衛署官員9日在亞城發現了一個Omicron病例，該病患並未接種疫苗，但近日也沒有出國旅行。喬州之前的兩位感染Omicron患者皆有出國旅行，這意味著該病毒可能已在州內傳播。

公衛署表示，Delta變種病毒仍佔喬州病例的99%。該州僅測試了一小部分病毒病例已確認病毒變異，這意味著可能已有更多未被發現的Omicron病例。

在11月份大部分時間，喬州七天平均確診案例已降至1000以下，但12月9日增至1366例。自感恩節以來，新病例數一直在穩定上升，但仍遠低於1月和8月每天9000多例的高峰。

喬州住院的新冠患者數也在增加，在11月底跌破850人後，9日又達到1090人。

北卡夏樂-梅克倫堡郡公共衛生局表10日表示，北卡州發現的首個Omicron變體病例出現在夏樂北卡大學的一名學生。該生先前已完成接種，並已隔離康復，他僅與另一人有過接觸，至今沒有發現其他陽性病例。

夏樂-梅郡公共衛生主任哈里斯(Gibbie Harris)表示，預期將會出現更多Omicron案例。她呼籲在聖誕和新年假期前，民眾應接種疫苗及加強針，藉此有效抵禦病毒並減少住院、重病和死亡的人數。

在11月的最後幾周，梅克倫堡郡因COVID住院的人數有所增加。

Omicron 喬州 北卡

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