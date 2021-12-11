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樂齡會擴大中文服務

亞特蘭大訊

由於亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)社區對家庭護理人員需要更多的非英語材料，最近AARP樂齡會擴大了繁體和簡體中文、韓語和越南語的護理資源庫。讓亞裔可以可在AARP網站上找到包括財務和Medicare醫療保險手冊，以及有關藥物知識和為所愛的人準備住院等主題的健康視頻和資訊。

據AARP樂齡會統計顯示，超過五分之一的美國人(21.3%)是家庭護理人員，估計在過去12個月中美國有5300萬成年人為家中成人或兒童提供照料。其中這一群體中，亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)護理人員特別依靠非英語材料來幫助他們照顧親人。

AARP已與多個國家和地方社區組織合作，包括亞太社區衛生組織協會(AAPCHO)、亞裔美國人聯合會、船民 SOS(BPSOS)、華人社區中心 (CCC)、全國韓裔美國人服務與教育聯盟 (NAKASEC) 和老年人自助會等非營利組織，分發和推廣這些護理資源，為多達25個州的亞裔長者們提供服務。

AARP協會多元化、公平和包容、亞裔美國人和太平洋島民受眾策略副總裁Daphne Kwok表示，護理人員不應該獨自經歷完成護理過程，尤其是亞裔護理人員，他們通常在數據方面代表性不足下，沒有足夠的服務資源。資源的可及性在健康公平方面起著關鍵作用，因此AARP很自豪能夠通過各州辦公室和為全美各地的亞裔長者們服務。

AARP已為社區服務60多年，是美國最大的非營利、無黨派組織，致力於讓50歲及以上的人士能夠選擇他們隨著年齡增長的生活方式。相關資訊可在Facebook(@AARPAAPI)和Twitter(@AARPAAPI)上加入AARP AAPI 社區。

亞裔 醫療保險 韓裔

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