茶寶賀聖誕迎新年 買十送一 多樣珍奶新品 茶品 環保商品 充滿商機

茶寶賀聖誕迎新年，請把握買十送一，另有珍奶網課班助您大展鴻圖。(茶寶提供)

疫情 以來全球海運延誤導致貨源短缺，但隨著紐約港口陸續放貨，茶寶現有十分充足的珍珠及奶茶原料提供商家。歡迎商家資詢訂貨，準備假日的到來！為達到真正與商家共享歡迎佳節，茶寶現推出「買十送一」活動，多項深受歡迎的產品皆在此次活動中，敬請把握優惠。

這兩年由於受到疫情影響，許多商家面臨到事業的瓶頸期。茶寶不定期推出特別飲料，提供新配方給商家，商家可以應用不同的新潮珍奶飲品去吸引回到校園的學生們和恢復通勤的上班族，以增加商機。比如像這些夏季時推出的夏日特調飲料就很受歡迎！茶寶不斷的創新研發並在適時時機推出回饋優惠，讓商家總是倍感窩心。這次配合聖誕及新年的來臨茶寶挑出熱銷商品：三合一茶粉系列、珍珠粉圓(琥珀珍珠除外)及爆爆蛋系列推出「買十送一(部份商品可混搭)」活動。上述商品享有買十包送一包或買十箱送一箱優惠，如此大的優惠可說是千載難逢，敬請把握。

對疫情期間，原本客源被影響的餐廳老闆如想增加商機，參加茶寶舉辦的「珍珠奶茶會」是一個很好的選擇。茶寶現正提供珍奶網課，安全並不需通勤。珍珠奶茶班採用小班教學，課滿即止，以提供互動的上課環境。課程會詳細的教授珍奶事業所需的專業資訊，包括所需的工具，如何煮Q軟珍珠，沖泡紅綠茶技巧，巧妙運用珍奶原料泡製各式冷飲等等。歡迎各位老闆資詢和報名，建立您的珍奶事業！

茶寶掛杯系列新產品，深受各地商家喜愛並給予極高度的評價並於各大商家營業額上呈現了亮麗的成績單。搭配口味清新的綠茶醬或香醇的紫薯醬不僅風味十足更可以用來掛杯裝飾，在飲料中邊吸邊喝中增加層次口感。讓視覺與味覺同時享受，醬品也可應用於做糕餅點心和麵包，亦是一道道出色的點心。

針對喜愛布丁口味的饕客們，可千萬別錯過茶寶特有的布蕾奶茶。茶寶引進的布蕾醬配方，捨去了傳統布蕾醬的厚重口感，喝起來清爽滑嫩不油膩。另外，茶寶在飲品選項中增加杏仁布丁及琥珀珍珠，則是幫助商家提高飲品鮮明度的最佳利器。讓每位商家在競爭的環境裡多一份客製化量身訂製的驚喜。

茶寶珍珠奶茶批發公司除了各式奶茶冰沙原料，各式尺寸及材質的外賣杯及所有創業開店一條龍服務。所有的原料及包裝均來自台灣政府認證的大廠，所有包裝袋、吸管皆屬於是食品級的無毒原料並經過美國FDA及農業部 檢查通過商品。從訂單，安排送貨，到產品售後服務，茶寶都提供全方位的細心服務。有興趣了解的商家可以電話，電郵，微信 方式連絡。電話：718-358-5868，微信：Qbubble5868或網站：Qbubble.com。