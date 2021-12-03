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喬州市政選舉 遭拒「缺席選票」5成因申請太晚

亞特蘭大訊

根據亞特蘭大憲報(AJC)的報導，喬治亞州在11月2日的市政選舉中，缺席選票遭拒的申請件中，有52%是因為選民在選前11天內才提出申請，已超過該州投票法的最晚期限。

這個截止日明訂於州參議會第202號法案中，該法案還通過限制使用投遞箱(drop-in box)，並要求選民在申請時提出該州駕照或其他身分證明。

在2020年總統大選中，喬州創紀錄有130萬人採取郵寄或投遞方式投票，因而州議會共和黨人推動通過新法。

AJC報導，本次選舉於截止日期後才提出缺席投票申請的人中，約有26%的人後來在選舉日親自前往投票所投票。

有些團體支持將申請截止日提前，他們覺得這樣可以確保選民有足夠時間，在選舉日之前郵寄選票。以往，選民可在選舉日前的最後一個周五以前，提出申請缺席選票的要求，但最終許多郵寄選票根本沒有寄回選務辦公室。

全國在家投票機構(National Vote at Home Institute)創始執行長麥克雷諾茲(Amber McReynolds)說：「以前的做法無疑讓選民註定無法投票。」該機構倡導可在投票站以外的地方進行投票。「這讓選民有充分的時間收到選票並將其寄回。」

對此有人批評表示，截止日期訂得太早，阻礙了選民的投票。

喬州民主黨任命的州選舉委員會委員加扎爾(Sara Tindall Ghazal)說，截止日期應訂在選舉日前五到七天。

加扎爾說，有太多選民被剝奪了公民權，他們的缺席選票申請被拒絕，導致無法用其他方法投票。

根據AJC的分析，整體而言，11月2日的選舉中有4%的缺席選票申請遭拒。在所有的3萬5312份申請案中，有1362份被拒。

2020年大選中缺席選票遭拒比率不到1%，相比之下，這次選舉的被拒率有所增加。

申請被拒絕的第二大原因是申請人中，有15%因為身分證遺失或資料不正確。

新的投票法規定，申請者必須提供駕照號碼、州身分證號碼或其他形式的身分證影本。在此之前，選舉官員是靠著比對簽名和登記資料系統，來驗證申請缺席選票的選民。(林淑真)

投票 駕照 喬州

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