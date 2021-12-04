豐田 Toyota 汽車深獲信賴 Atlanta Toyota 鄒德斌：庫存車輛豐 買車不用擔心

Toyota Highlander。(Toyota提供)

供應鏈大短缺影響下，民生用品大受影響。不過據日本豐田汽車 (Toyota )最近公布公布第三季財報顯示，該公司營業利益優於預期、上修本年度展望，以及將實施庫藏股計畫，顯示豐田有信心提高產量，擺脫營運受供應鏈擾亂的陰霾。全喬治亞州銷售Toyoto汽車一直盤踞第一名的Atlanta Toyota豐田車行(www.atlantatoyota.com)，更是信心滿滿，該車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)指出，想換新車的消費者不用擔心找不到心怡的汽車，豐田車行向車廠調車容易，而且透過他買車可享有最優惠價格。

Atlanta Toyota豐田車行在喬治亞州銷售已連續7年高居經銷第一名，該車行位於亞裔商家密集的Duluth市，正好位於大中華超市的對面，非常方便華人前往看車。而且便重要的是，Toyota聲譽卓著，據研調機構Interbrand發布2021年全球最有價值品牌報告顯示，前10名中，Toyota高居第七名，排名在第八名的賓士汽車Mercedes-Benz之前，是最受信賴的汽車品牌。

而今年美國前三季銷售前十名的車款中，Toyota就佔了四款，分別是：

第4名 Toyota RAV4 (313,447輛)：SUV休旅王者無論到哪都是王者，Toyota RAV4在美國非貨卡車車型銷售榜裡一直盤據在榜首位置，就算加入了貨卡類也能以313,447輛衝上前三季度第4名，並繼續擴大與其他SUV競爭對手的差距，前三季銷售則是額增長了4%。

第6名 Toyota Camry(256,769輛)：在中大型轎車市場全面被CUV、SUV吞食後，美國中型房車殘存的市占率有一大部分就被Toyota Camry給佔去了，且Camry的買氣也愈來愈盛，今年前三季要比去年同時期銷售額成長了有25%之多，還打敗了許多SUV和Pickup皮卡車型，也是前10名內唯一一輛中型轎車。

第8名 Toyota Corolla (217,727輛)：Toyota Corolla是許多消費者再熟悉不過的車款，雖然美國與亞太市場的Corolla Altis規格不太相同，但都屬於同車系，且神車憑著相當出色的穩定度，不管到哪都能維持一定的銷量。今年在美國銷售額增長了31%，略高於其競爭對手Honda Civic。

第10名 Toyota Highlander (207,564輛)：作為Toyota在美國市場的三排座SUV，Highlander在 2021年的銷量排名呈現倒吃甘蔗的情況，前三季表現強勁，名次是節節攀升，與去年同期相比，銷售額增長了 47%。

豐田汽車的品質一向深獲各界信賴，儘管在疫情影響下，2020年和2021年對全球各車廠來說是艱困的一年，但日本豐田集團Toyota一直深獲信賴。鄒德斌指出，最受華人喜愛的Toyota車款就屬Rav4、Camry，而最新的Corolla Cross也非常受到矚目，被提名角逐2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year)之中。

有關豐田汽車的任何問題，可洽詢Atlanta Toyota車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)。鄒德斌有多年的汽車銷售經驗，加上能說英語、國語、粵語等多種語言，許多華裔都喜歡找他買車。他以亮麗的成績及優良的售後服務，已連續數年獲得豐田表揚。Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth區，離I-85公路的104或103出口都相當近。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096。位於Pleasant Hill Rd與Old Norcross Rd交口，近大中華超市。鄒德斌的手機是678-681-4247，Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。網站：www.atlantatoyota.com。