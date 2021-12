豐田 Toyota 汽車深獲信賴 Atlanta Toyota 鄒德斌：庫存車輛豐 買車不用擔心

Toyota Highlander。(Toyota提供)

供應鏈大短缺影響下,民生用品大受影響。不過據日本豐田汽車 (Toyota )最近公布公布第三季財報顯示,該公司營業利益優於預期、上修本年度展望,以及將實施庫藏股計畫,顯示豐田有信心提高產量,擺脫營運受供應鏈擾亂的陰霾。全喬治亞州銷售Toyoto汽車一直盤踞第一名的Atlanta Toyota豐田車行(www.atlantatoyota.com),更是信心滿滿,該車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)指出,想換新車的消費者不用擔心找不到心怡的汽車,豐田車行向車廠調車容易,而且透過他買車可享有最優惠價格。

Atlanta Toyota豐田車行在喬治亞州銷售已連續7年高居經銷第一名,該車行位於亞裔商家密集的Duluth市,正好位於大中華超市的對面,非常方便華人前往看車。而且便重要的是,Toyota聲譽卓著,據研調機構Interbrand發布2021年全球最有價值品牌報告顯示,前10名中,Toyota高居第七名,排名在第八名的賓士汽車Mercedes-Benz之前,是最受信賴的汽車品牌。

而今年美國前三季銷售前十名的車款中,Toyota就佔了四款,分別是:

第4名 Toyota RAV4 (313,447輛):SUV休旅王者無論到哪都是王者,Toyota RAV4在美國非貨卡車車型銷售榜裡一直盤據在榜首位置,就算加入了貨卡類也能以313,447輛衝上前三季度第4名,並繼續擴大與其他SUV競爭對手的差距,前三季銷售則是額增長了4%。

第6名 Toyota Camry(256,769輛):在中大型轎車市場全面被CUV、SUV吞食後,美國中型房車殘存的市占率有一大部分就被Toyota Camry給佔去了,且Camry的買氣也愈來愈盛,今年前三季要比去年同時期銷售額成長了有25%之多,還打敗了許多SUV和Pickup皮卡車型,也是前10名內唯一一輛中型轎車。

第8名 Toyota Corolla (217,727輛):Toyota Corolla是許多消費者再熟悉不過的車款,雖然美國與亞太市場的Corolla Altis規格不太相同,但都屬於同車系,且神車憑著相當出色的穩定度,不管到哪都能維持一定的銷量。今年在美國銷售額增長了31%,略高於其競爭對手Honda Civic。

第10名 Toyota Highlander (207,564輛):作為Toyota在美國市場的三排座SUV,Highlander在 2021年的銷量排名呈現倒吃甘蔗的情況,前三季表現強勁,名次是節節攀升,與去年同期相比,銷售額增長了 47%。

豐田汽車的品質一向深獲各界信賴,儘管在疫情影響下,2020年和2021年對全球各車廠來說是艱困的一年,但日本豐田集團Toyota一直深獲信賴。鄒德斌指出,最受華人喜愛的Toyota車款就屬Rav4、Camry,而最新的Corolla Cross也非常受到矚目,被提名角逐2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year)之中。

