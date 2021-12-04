我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

豐田 Toyota 汽車深獲信賴 Atlanta Toyota 鄒德斌：庫存車輛豐 買車不用擔心

亞特蘭大訊
Toyota Highlander。(Toyota提供)
Toyota Highlander。(Toyota提供)

供應鏈大短缺影響下，民生用品大受影響。不過據日本豐田汽車(Toyota)最近公布公布第三季財報顯示，該公司營業利益優於預期、上修本年度展望，以及將實施庫藏股計畫，顯示豐田有信心提高產量，擺脫營運受供應鏈擾亂的陰霾。全喬治亞州銷售Toyoto汽車一直盤踞第一名的Atlanta Toyota豐田車行(www.atlantatoyota.com)，更是信心滿滿，該車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)指出，想換新車的消費者不用擔心找不到心怡的汽車，豐田車行向車廠調車容易，而且透過他買車可享有最優惠價格。

Atlanta Toyota豐田車行在喬治亞州銷售已連續7年高居經銷第一名，該車行位於亞裔商家密集的Duluth市，正好位於大中華超市的對面，非常方便華人前往看車。而且便重要的是，Toyota聲譽卓著，據研調機構Interbrand發布2021年全球最有價值品牌報告顯示，前10名中，Toyota高居第七名，排名在第八名的賓士汽車Mercedes-Benz之前，是最受信賴的汽車品牌。

而今年美國前三季銷售前十名的車款中，Toyota就佔了四款，分別是：

第4名 Toyota RAV4 (313,447輛)：SUV休旅王者無論到哪都是王者，Toyota RAV4在美國非貨卡車車型銷售榜裡一直盤據在榜首位置，就算加入了貨卡類也能以313,447輛衝上前三季度第4名，並繼續擴大與其他SUV競爭對手的差距，前三季銷售則是額增長了4%。

第6名 Toyota Camry(256,769輛)：在中大型轎車市場全面被CUV、SUV吞食後，美國中型房車殘存的市占率有一大部分就被Toyota Camry給佔去了，且Camry的買氣也愈來愈盛，今年前三季要比去年同時期銷售額成長了有25%之多，還打敗了許多SUV和Pickup皮卡車型，也是前10名內唯一一輛中型轎車。

第8名 Toyota Corolla (217,727輛)：Toyota Corolla是許多消費者再熟悉不過的車款，雖然美國與亞太市場的Corolla Altis規格不太相同，但都屬於同車系，且神車憑著相當出色的穩定度，不管到哪都能維持一定的銷量。今年在美國銷售額增長了31%，略高於其競爭對手Honda Civic。

第10名 Toyota Highlander (207,564輛)：作為Toyota在美國市場的三排座SUV，Highlander在 2021年的銷量排名呈現倒吃甘蔗的情況，前三季表現強勁，名次是節節攀升，與去年同期相比，銷售額增長了 47%。

豐田汽車的品質一向深獲各界信賴，儘管在疫情影響下，2020年和2021年對全球各車廠來說是艱困的一年，但日本豐田集團Toyota一直深獲信賴。鄒德斌指出，最受華人喜愛的Toyota車款就屬Rav4、Camry，而最新的Corolla Cross也非常受到矚目，被提名角逐2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year)之中。

有關豐田汽車的任何問題，可洽詢Atlanta Toyota車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)。鄒德斌有多年的汽車銷售經驗，加上能說英語、國語、粵語等多種語言，許多華裔都喜歡找他買車。他以亮麗的成績及優良的售後服務，已連續數年獲得豐田表揚。Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth區，離I-85公路的104或103出口都相當近。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096。位於Pleasant Hill Rd與Old Norcross Rd交口，近大中華超市。鄒德斌的手機是678-681-4247，Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。網站：www.atlantatoyota.com。

RAV4在美國非貨卡車車型銷售榜裡，一直盤據在榜首位置。(Toyota提供)
RAV4在美國非貨卡車車型銷售榜裡，一直盤據在榜首位置。(Toyota提供)
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toy...
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站) RAV4 已經連續多年奪下榜首的Toyota RAV4，去年全球總銷售超過97萬輛。
全球接單火熱的Toyota Camry。(Toyota提供)
全球接單火熱的Toyota Camry。(Toyota提供)
美規Toyota Corolla Cross受到消費者的喜愛。(Toyota提供...
美規Toyota Corolla Cross受到消費者的喜愛。(Toyota提供)

Toyota 豐田 汽車

上一則

高明電器專業安裝各類油煙機！歡迎光臨！

延伸閱讀

汽車可靠度調查 Lexus躍居榜首 Tesla持續探底

汽車可靠度調查 Lexus躍居榜首 Tesla持續探底
是不是搞錯什麼？ 66%消費者認為電動車有搭載燃油引擎

是不是搞錯什麼？ 66%消費者認為電動車有搭載燃油引擎
豐田12月全球拚增產 全年產量目標仍恐難達陣

豐田12月全球拚增產 全年產量目標仍恐難達陣
歐風都會跨界小車 全新Toyota Aygo X正式亮相

歐風都會跨界小車 全新Toyota Aygo X正式亮相
缺晶片、降產能 Toyota第三季獲利仍優於預期

缺晶片、降產能 Toyota第三季獲利仍優於預期
豐田汽車上季獲利 優於預期

豐田汽車上季獲利 優於預期

熱門新聞

德州夫婦52萬簽約買下預售屋，卻因瞬間漲20萬，無力支付而抱憾。(Unsplash網頁)

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

2021-11-29 18:46
Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

費城捷運上被暴打 女華生首露面：我不是英雄

2021-11-30 23:06
嫌犯為一非裔男性。(芝加哥警局)

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

2021-12-02 11:37
父女一起打獵，幼女不幸命喪槍下。(示意圖，Unsplash)

父女一起打獵 德州11歲女童命喪老爸槍下

2021-11-30 15:03
位於伊州北溪市的全州保險宣布，該總部大樓與土地全部已經出售。(Allstate臉書)

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

2021-11-29 14:49
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，染疫人數又出現新一波高峰，民眾應確實做好戴口罩、勤洗手的基本防疫措施。(4特派員黃惠玲/攝影)

單日確診破6000 Omicron還未到伊州 新一波疫情卻已現

2021-12-01 15:02

超人氣

更多 >
林青霞與老友聚會 網友：兒時電影記憶匯總

林青霞與老友聚會 網友：兒時電影記憶匯總
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶