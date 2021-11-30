喬州疫苗接種率過半 全美排名仍殿後

喬治亞州10月底達成新冠疫苗 接種率50%的門檻，而在11月24日，該州完全接種率終於增長到51%。

不過，根據聯邦數據，喬州 的接種率仍然在全美末幾名徘徊。最新統計顯示，喬州接種率排名第41，落後於南卡和肯塔基州。相較起名列前茅的新英格蘭 各州，接種率更是有相當差距，至於排名首位的佛蒙特州(Vermont)則即將迎來75%的完全接種率。

疫苗推廣近10個月來。已花費了數十億元，但仍有些民眾仍沒有機會與任何醫療人員諮詢或溝通。一些前線衛生工作者表示，強制接種可以讓猶豫的民眾最終去打疫苗。但有些人則說，成功說服民眾施打疫苗的關鍵，是與他們建立溝通並進行對話，尤其要留意勿以生氣或責備的態度，而要採取尊重態度化解猶豫。

在科尼爾斯(Conyers)執業的醫師雅各斯(Theresa Jacobs)說，她的絕大多數病患現在都接種了疫苗，她會持續努力說服未接種者。她表示，她首先做的是詢問患者的接種情況，但不是以說教的方式，而是了解其理由並且給予尊重。

底卡特(Decatur)的衛生工作者施來(Porscha Schley)就是其中之一，她與家人剛剛接種了疫苗，但在夏季Delta變種病毒來襲時，她們全家都不願接種。

讓施來改變想法的是與雅各斯的談話，施來說，當她工作的醫院要求所有員工接種疫苗時，她的一些同事拒絕接種並被革職。

施來說，令她沮喪的是，醫院在發布強制接種令前從未與員工進行溝通。而她在命令發布後，向雅各斯詢問疫苗相關問題並獲得解答，雅各斯更在她前往接種時與她通話表達支持。

施來現在全心全意支持疫苗，但仍然不喜歡政府或機構採取強制接種。

「我認為政府或機構如能與民眾面對面交流，或辦些講座來說明疫苗實際作用、可能帶來的副作用，效果會更好，」施來說。

施來的家人看到她完成接種，且過程順利無傷後，也相繼完成接種。

但德博蒙特基金會(de Beaumont Foundation)主席卡斯特魯奇(Brian Castrucci)表示，他贊成強制接種，因為許多猶豫不決者實際上是願意接種的，但公衛人員目前沒有時間來說服他們。

「我們必須清楚認知到，真正『絕對不接種』者只占了一小部分。」

另一個研究接種行為的組織表示，很大一部分未接種者的理由是害怕打針，事實上，有一些工具可以解決這個問題。

「對針頭的恐懼使數百萬人無法接種疫苗」，梅格基金會(Meg Foundation)首席執行長托馬斯醫師(Jody Thomas)表示，解決的方式不難，像是可在注射部位擦上具暫時麻痺功效的乳液，或是在接種時分散患者注意力。

托馬斯說，解決民眾對針頭的恐懼，可以減少成人對COVID疫苗的猶豫達10%。

卡斯特魯奇承認，這些工具都需要大量的個人互動和努力，而喬州部分地區的醫療資源很少，其中一些郡連醫生都沒有，「但推廣疫苗值得喬州加強人力與經費去努力」。