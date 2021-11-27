知名國畫家鄭旻文尋找千里馬 葉醉白入門弟子 招生教授國畫真傳 更願以畫會友

鄭旻文畫馬各有風格特色。(鄭旻文提供)

「她在作畫，特別是畫馬時，猶如表演中國 功夫一樣，優美又行雲如水…」經濟學者尹和鎮博士這樣形容著他的太太、韓裔知名國畫家鄭旻文(Homoon Chung Youn)。自號「月鹿」(Wollock)的鄭旻文，在韓國以畫中國畫的飛馬和荷花知名。她畫馬、愛馬、更希望在有生之年將繪畫藝術流傳人世，所以她公開在華人社區招生，就像伯樂般尋找千里馬的學生。同時也敞開月鹿畫廊(Moons Gallery Atelier)大門，歡迎藝文界朋友們以畫會友。

鄭旻文與尹和鎮因著三名兒女於2015年遷居美國，他們將位於喬治亞州Duluth依傍湖畔的「月鹿畫廊」修整完畢，準備敞開大門迎接藝文同好，未料新冠疫情打亂了所有閒情雅緻的計劃。而今疫情稍緩，鄭旻文雖然一直持續教授國畫，但83歲的她和85歲的先生有歎人生時日無多，更因國畫擁有豐厚文化底蘊，希望能招收了解國畫藝術的華裔學生，從梅蘭竹菊四君子畫起，一對一地上課。

其實，藝術應該是鄭旻文人生的第二階段，然而這階段為她開啟了她對藝術無止境的追求。她原本就讀韓國梨花女子大學法文系，畢業後在巴黎索邦(Sorbonne)大學學習兩年，隨後赴美於1966 年獲得紐約大學 碩士學位。當年她在紐約遇到了耶魯大學經濟學博士尹和鎮，為了愛情，她放棄了已著手申請的綠卡身分，回到了韓國。不久她又隨著受聘亞洲開發銀行的尹教授，搬遷到了亞銀總行所在的馬尼拉。

1970鄭旻文在馬尼拉開始學習水墨畫，師從在菲律賓有「中國國畫之父」名號的陳明勳。陳明勳要求鄭旻文從練書法字開始，鼓勵她將興趣提升到藝術層面。鄭旻文是名非常認真的學生，曾獲國畫大師葉醉白、李奇茂和趙少昂的指導，其中又屬與葉醉白的師徒因緣最具傳奇。

她說，當年為了向葉醉白學習畫馬，她與先生一起專程從馬尼拉飛到台北拜師，結果葉家告訴她，葉醉白前一天去了洛杉磯 。於是她二話不說，追到洛杉磯。未料到了洛杉磯，葉已轉往紐約。她後腳立刻跟到了紐約，然而這回葉卻又去了華府。鄭旻文只好放棄，打道回府。不過，次年她有備而來，終於在台北見到了葉醉白。葉醉白感佩她鍥而不捨的精神，扔下一幅畫讓她臨摹，就自顧自地出門了。直到下午才回家的葉，看到鄭旻文的畫，問她如何掌握到畫中的神采。她坦白地告訴葉，已臨摹他的畫冊達五年之久。至此葉醉白終於被打動，收了這名異國女弟子，用中文和英文授課。迄今她仍謹記當年這位大師說的：「畫畫不是用手，得用心。」

在鄭旻文的繪畫生涯中，已舉辦 15 次個展。她在首爾和馬尼拉自己創辦的學校「月鹿畫坊」(Wollok Atelier)任教了20多年，指導無數學生。除了宣紙，她還在各種媒體上作畫，包括陶器、絲織服飾和韓國民間藝品等。

如今她期盼著能「得英才而教之」，也希望能與書畫、藝文朋友交流。有關她的畫作詳情可上網：moonsgallery.com，電話：770-866-1398，電郵：[email protected]，月鹿畫廊與上課地點在4510 Clipper Bay Rd, Duluth, GA 30096。