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台與肯州簽署初等教育合作備忘錄

【亞特蘭大訊】
台灣教育部甫與肯州教育廳簽署「初等教育合作備忘錄」。(經文處提供)
台灣教育部甫與肯州教育廳簽署「初等教育合作備忘錄」。(經文處提供)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處繼9月底推動台灣政府與肯塔基州高等教育理事會簽署「高等教育合作備忘錄」後，11月11日再度促成台教育部與肯州教育廳簽署「初等教育合作備忘錄」。這項合作再次落實去年12月台美共同發表「台美教育倡議」的共識，持續加強台灣與各州在教育及華語文的交流合作。

肯州教育廳主管K-12義務教育，目前也和西班牙等國政府進行各項教育合作交流。該廳表示，華語文學習是主流趨勢，非常重視華語教學交流，在備忘錄中特別強調華語文學習的重要性，盼透過台灣的華語師資使肯州初等教育學子受惠，欣見雙方經由這項制度性的平台進行更多互惠交流，包括教育相關研究機構及人員交流、語言教師的訓練及遴選、華語文師資的選送、語文教學及師生交流，以及配合台灣2030年雙語國家政策，協助選送英文教師赴台提升台灣中小學師生的英語能力等。

此外，台灣也在今年啟動與美國多所大學的「優華語計畫」，現共有10所大學與美國21所名校進行華語教育及文化交流，其中亞城辦事處促成了成功大學-阿拉巴馬州奧本大學，以及清華大學-北卡州杜克大學的校對校合作。

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