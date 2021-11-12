喬州新增確診近2周趨平穩 專家：冬天更應持續防疫

喬州近期疫情趨緩，但專家表示，冬日將近，民眾應該持續防疫，包括勤洗手、戴口罩及接種疫苗。(美聯社)

根據喬治亞州公衛高級官員表示，該州近期的COVID-19新增病例雖已趨於平穩，但仍高於上一波高峰前的水平，專家提醒，冬季來臨，大家待在室內機會增多，確診恐將再次攀升。

流行病學家德倫澤克(Cherie Drenzek)日前向該州公共衛生委員會通報疫情 時警告，民眾不該因為近期疫情趨緩而自滿。她說，該州疫苗 接種率在11月下降，她不樂見此情形發生。

喬州 在今年夏季時病例激增，其原因是Delta變種病毒在未接種疫苗的人群中迅速傳播。

德倫澤克表示，Delta仍然會是致病的主流病毒株。由於寒冷冬天將來臨，她希望民眾不要掉以輕心，不要再給病毒捲土重來的機會。

德倫澤克說，過去兩周，每天新增的病例數趨於穩定，且該州只有8%的郡縣被畫定為具高傳播率。

上一波的病例激增對於學齡兒童的衝擊尤其嚴重，並給醫院造成了巨大壓力，喬州醫院才在9月份時，經歷了疫情流行以來，新冠住院患者人數最多的挑戰。

近來，住院人數現已大幅減少，學校和托兒所的疫情也有所下降。

但德倫澤克說，隨著冬天的臨近，民眾不應「放棄預防病毒傳播的工作」，包括勤洗手、戴口罩和接種疫苗。

喬州有50%的民眾已完全接種疫苗，這也是該州在10月份達到的里程碑。雖然此數字仍然低於全美平均，並且明顯低於表現最好的州。

根據德倫澤克的說法，與10月的第一周相比，該州在11月第一周接種的疫苗數量減少了30%。她建議喬州仍須持續開展疫苗接種工作。