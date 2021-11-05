亞城市長選舉得票均未過半 2候選人30日決選

摩爾(左)與狄更斯（右）將在30日對決。(臉書截圖)

2日舉行的亞特蘭大 市長選舉，由於未有任何候選人獲得超過半數選票支持，其中兩名得票最高的候選人，將於30日進入決選投票 (runoff)。亞城市議會議長摩爾(Felicia Moore)以約40%的得票率居冠，市議員狄更斯(Andre Dickens)以576票甩開前市長里德(Kasim Reed)位居第二高票。

摩爾於1997年首次當選亞城市議員，並於2017年當選市議會議長。她表示自己在議會中有完整的資歷，並承諾將提高市府問責制(accountability)和透明度(transparency)。她專注於城市服務，稱該市需要對其人員和設施進行再次投資 ，以確保納稅人得到應得的服務。

自2013年起擔任亞城市議員的狄更斯，則得到前市長富蘭克林(Shirley Franklin)的支持，他承諾增加警員人數、逮捕幫派頭目並實施社區警衛。他並承諾增加可負擔住房、改善基礎設施並確保現有居民有資格獲得高薪工作。

以些微差距與決選資格擦肩而過的前市長里德，從2010年起擔任市長達兩個任期，在聯邦調查市政廳腐敗的過程中離職。其政府中有六名成員被起訴。其中一些人已認罪，另一些人則尚待審判，然里德從未受到指控。