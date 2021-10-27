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亞城看板／11•6台美經貿、金融科技座談

記者林昱瑄
甘斯維爾台灣商會、美東南區玉山科技協會，及喬治亞州青年商會將於11月6日上午9時至12時舉辦專題講座。(主辦單位提供)
甘斯維爾台灣商會、美東南區玉山科技協會，及喬治亞州青年商會將於11月6日上午9時至12時舉辦專題講座。(主辦單位提供)

甘斯維爾台灣商會、美東南區玉山科技協會及喬治亞州青年商會將於11月6日(周六)上午9時至12時舉辦專題講座，將由喬治亞理工Merry Hunter Caudle談論亞特蘭大Tech Square的發展現況、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長陳新發談論台美經貿發展近況、以及台灣金融科技(Fusion$360)創辦人及董事長王可言談台灣金融科技發展現況。

座談將以面對面及視訊方式同步進行。地點在亞特蘭大僑教中心，地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。意者請上網報名：forms.gle/EF14XqtNX6dXs4bv7。以視訊方式參加者將會事前收到會議連結。

若有疑問可洽詢Jimmy Ku：[email protected]，或Noel Nee：[email protected]

11•7「如何擁有美好生活」講座

亞特蘭大僑教中心將於11月7日(周日)下午2時至4時30分舉辦「如何擁有美好生活」講座，將探討：如何在家輕鬆做手沖咖啡、投資理財規畫—成為自己金錢的好管家、以及Zumba拉丁熱舞及肌肉訓練。

凡18至45歲僑青皆可報名參加。報名連結：bit.ly/2XIksNT。地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。

亞特蘭大 台灣 喬治亞州

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