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北卡3種疫苗補強針 即起開放接種　

記者王明心╱北卡羅來納州報導

北卡民眾自即日起，有更多新冠疫苗補強針的選擇，而且可以混打，不必執著於第一次接種的疫苗。凡是18歲以上、離第二次輝瑞或莫德納接種已超過6個月，或在兩個月前接種嬌生疫苗的民眾都可再接種補強針。

北卡衛生部(NCDHHS)建議有嚴重疾病或曝露於高危環境的民眾注射補強針。如果已打輝瑞或莫德納疫苗，且有以下一項情況者，符合注射資格：

•65歲以上。

•居住或工作於養老院或長期護理住宅設施。

•有高風險嚴重疾病的身體狀況，如肥胖、哮喘、心臟病、高血壓和糖尿病。

•會接觸很多人，但不知道對方接種情況的高風險行業工作者，如衛生保健工作者、急救人員、教師、食品加工工人、零售和餐館工作人員、公共交通工作人員。

•居住或工作於許多人生活在一起的地方，如無家可歸者收容所、行為矯正所、移民農場住房、宿舍、大學的群居生活環境。

北卡衛生部表示，以上並非完整情況列表，如果民眾不確定自己是否符合資格，可諮詢醫師、藥劑師或護士。已接種嬌生疫苗的18歲以上民眾，只要已接種屆滿兩個月，也可補打加強針。

此外，民眾可混打任何品牌的新冠疫苗補強針。衛生部說有限證據指出，輝瑞和莫德納這兩種mRNA疫苗的補強劑量比嬌生疫苗的補強劑量更能有效地提高抗體水準，鼓勵民眾與醫生，護士或藥劑師討論最適合己身狀況的補強針。

不方便出門者，可致電家庭疫苗接種熱線：1-866-303-0026，或上網填表登記：bit.ly/2XJFtI3，詳情可見：www.ptrc.org/covid。

民眾可在任何提供疫苗的藥房、診所、衛生局等地獲得這三種疫苗的補強針，自行決定是否符合資格標準，不須醫生證明。有些注射地點會需要民眾出示疫苗卡，建議民眾攜帶前往。若有任何問題，可洽詢北卡新冠疫苗協助中心：888-675-4567，或上網留言詢問：bit.ly/3vHXJhm。

疫苗 工作 北卡

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