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世華亞城 邱婷蘭交棒劉秀皇

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
左起世華總會國際秘書長許淑晶，世華總會名譽總會長黎淑瑛，世華亞城新任會長劉秀皇，世華亞城榮譽顧問Holly Geerdes、張國泰。(記者林昱瑄／攝影)
左起世華總會國際秘書長許淑晶，世華總會名譽總會長黎淑瑛，世華亞城新任會長劉秀皇，世華亞城榮譽顧問Holly Geerdes、張國泰。(記者林昱瑄／攝影)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會 (簡稱世華亞城) ，16日於亞特蘭大僑教中心舉行會長交接典禮。在世華總會名譽總會長黎淑瑛的監交下，由邱婷蘭將印信及責任鍊交予劉秀皇。

右起世華亞城創會會長陳家琪，第二屆會長邱婷蘭，第三屆會長劉秀皇。(記者林昱瑄／攝...
右起世華亞城創會會長陳家琪，第二屆會長邱婷蘭，第三屆會長劉秀皇。(記者林昱瑄／攝影)

當天有近60位貴賓及會員參加，包括了僑教中心主任賴麗瑩、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事鍾賢玉、經濟組組長陳新發、及多位僑務榮譽職人員。海地駐亞特蘭大總領事館代表Josseline Soliman、多若維爾市(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)、約翰溪(Johns Creek)市議員布萊德貝瑞(John Bradberry)、印美商會和印美電影學院執行副總裁戴維斯(Kent Davies)、WFG世界金融集團副總裁戴維斯(Susan Davies)，以及世華總會名譽總會長黎淑瑛及國際秘書長許淑晶亦出席。

現任世華理幹事們合影。(記者林昱瑄／攝影)
現任世華理幹事們合影。(記者林昱瑄／攝影)

世華總會長陳阡蕙也以影片形式獻上祝賀，她並表示今年12月份的年會將在高雄舉行，期待海內外的姊妹們若有機會能共同參與。她並祝大家保重身體，注意安全。

邱婷蘭表示，感謝過去兩年來大家給予她機會，在世華成長學習。這近兩年間雖然疫情關係，很多活動被迫改成線上，但感謝全體理監事們在許多時候仍傾盡全力努力，呈現出絕佳成績。未來世華在劉秀皇的帶領下必定更上一層樓，也希望大家持續給予鼓勵支持。

僑教中心主任賴麗瑩(中)頒發僑委會的新任會長賀狀及卸任會長感謝狀予劉秀皇(右)及...
僑教中心主任賴麗瑩(中)頒發僑委會的新任會長賀狀及卸任會長感謝狀予劉秀皇(右)及邱婷蘭。(記者林昱瑄／攝影)

鍾賢玉代表處長王翼龍獻上祝福。他說在邱會長兩年任內，世華成功地「實行國民外交」，無論是對海地震災捐贈，多若維爾市簽署台灣日宣言，捐口罩套，辦理成功女性演講，都成功地在疫情壓力下，締造耀眼成績，讓美東南看到了世華的美麗。

與會貴賓與世華理幹事及會員合影。(記者林昱瑄／攝影)
與會貴賓與世華理幹事及會員合影。(記者林昱瑄／攝影)

賴麗瑩感謝世華，是政府最好的幫手。她並代表僑委會贈予感謝狀以及賀狀給邱婷蘭及劉秀皇。

劉秀皇感謝所有理監事及會員出錢出力，策畫本次活動。她表示，將以「締造生活美學、串起無限商機」作為未來兩年的主軸。她也將繼續前兩任會長的努力，在主流社會及僑社打好關係，服務貢獻；並與各位姊妹更加熟悉，持續創造美學，合作串起商機。

右起劉秀皇，黎淑瑛，邱婷蘭。(記者林昱瑄／攝影)
右起劉秀皇，黎淑瑛，邱婷蘭。(記者林昱瑄／攝影)

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