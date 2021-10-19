自動駕駛汽車上路 桃樹角市即起試乘

自動駕駛車試乘路線圖。(桃樹角市網站)

亞特蘭大附近的桃樹角市(Peachtree Corners)日前讓兩輛自動駕駛汽車 上路，並通過5G信號交流，這也是全球創舉。

研發單位Curiosity Lab表示，即日起民眾可至該市科技園(Technology Parkway)體驗搭乘自駕車 PAUL。該活動將在周一至周五的上午10時至下午4時舉行。

此次展示的自駕車上雖然沒有司機，但是有一位服務人員。車內也備有緊急停車按鈕以及一個類似於遊戲控制器的裝置以防萬一。行進車速不快，每小時約15至20哩。自駕車是通過車上多個傳感器和攝像頭來與周邊環境進行交流。汽車處理這些外在信息很快，並且擁有360度可以掃描周邊物體的雷達。

自動駕駛的技術最早是在1920年從通用公司開始。進入21世紀以來，不僅是像豐田、福特、奔馳、特斯拉等汽車公司，科技公司如谷歌等也紛紛加入。雖然對於自動駕駛車輛的管理目前還不統一，但包括加州 、內華達州、密西根州以及佛羅里達州均已簽署法案允許自駕車上路。專家預計，需要20年左右才能看到比較成熟的技術讓自駕車流行。

此試乘無需門票或事先預訂。民眾可將車停在桃樹角市政廳，地址：310 Technology Pkwy NW, Peachtree Corners, GA 30092，並在市政廳門口上車。(楊欣欣)