深夜流彈竄屋 杜克中國留學生驚魂

警察到場搜查取證，表示房間裡的子彈是他們拿到的第一個相關物證。(杜晨陽提供)

幾個月前才剛從中國來杜克就讀碩士班的新生杜晨陽接觸美國 課業還沒多久，就先結實接受了槍彈穿牆的文化震撼。10日半夜在睡夢中，突然5發子彈射入他的臥房內，令他深覺在美國居住，選擇一個安全的小區非常重要。

10日凌晨約4時，正在睡夢中的杜晨陽突然被巨響驚醒。子彈穿透玻璃的聲音非常大，單純的他起初以為是爆炸聲，及至起身觀看，發現房間牆壁被子彈打穿了5個洞，嚇得改為匍匐前進，慶幸自己剛才是躺著睡覺，不然可能會被擊中。

他立刻打911報警，這也是他第一次在美報警。警察 來了後告知附近發生槍戰，讓他簽署搜查令，進入屋內拍照取證。警方表示千禧酒店的停車場發生火併，但現場沒找到子彈，這是警察拿到的第一個相關物證，對他們非常重要。根據距離和威力，初步判斷不是手槍射擊。

杜晨陽說雖然社區旁邊的加油站曾發生槍擊事件，對面小區Belmont也曾有幾起入室搶劫案件，但他所住的Heights之前一直挺安全的，最多就錢包或車子裡的東西被偷，不曾發生惡性傷人的事件。

他在微信 朋友圈裡分享了這件事，朋友們紛紛安慰人沒事就好，大難不死必有後福。他說自己的經歷有如以二戰為背景的第一人稱射擊遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)，希望在海外居住的華人們都能平平安安，健健康康。