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深夜流彈竄屋 杜克中國留學生驚魂

記者王明心╱北卡羅來納州報導
警察到場搜查取證，表示房間裡的子彈是他們拿到的第一個相關物證。(杜晨陽提供)
警察到場搜查取證，表示房間裡的子彈是他們拿到的第一個相關物證。(杜晨陽提供)

幾個月前才剛從中國來杜克就讀碩士班的新生杜晨陽接觸美國課業還沒多久，就先結實接受了槍彈穿牆的文化震撼。10日半夜在睡夢中，突然5發子彈射入他的臥房內，令他深覺在美國居住，選擇一個安全的小區非常重要。

10日凌晨約4時，正在睡夢中的杜晨陽突然被巨響驚醒。子彈穿透玻璃的聲音非常大，單純的他起初以為是爆炸聲，及至起身觀看，發現房間牆壁被子彈打穿了5個洞，嚇得改為匍匐前進，慶幸自己剛才是躺著睡覺，不然可能會被擊中。

他立刻打911報警，這也是他第一次在美報警。警察來了後告知附近發生槍戰，讓他簽署搜查令，進入屋內拍照取證。警方表示千禧酒店的停車場發生火併，但現場沒找到子彈，這是警察拿到的第一個相關物證，對他們非常重要。根據距離和威力，初步判斷不是手槍射擊。

杜晨陽說雖然社區旁邊的加油站曾發生槍擊事件，對面小區Belmont也曾有幾起入室搶劫案件，但他所住的Heights之前一直挺安全的，最多就錢包或車子裡的東西被偷，不曾發生惡性傷人的事件。

他在微信朋友圈裡分享了這件事，朋友們紛紛安慰人沒事就好，大難不死必有後福。他說自己的經歷有如以二戰為背景的第一人稱射擊遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)，希望在海外居住的華人們都能平平安安，健健康康。

子彈穿透杜晨陽房間的玻璃，劃過天花板，在牆上打穿了5個洞，留下彈頭。(杜晨陽提供...
子彈穿透杜晨陽房間的玻璃，劃過天花板，在牆上打穿了5個洞，留下彈頭。(杜晨陽提供)
杜晨陽在微信朋友圈裡分享他的經歷。(杜晨陽提供)
杜晨陽在微信朋友圈裡分享他的經歷。(杜晨陽提供)

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