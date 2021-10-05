全美最佳經商州 喬治亞8連冠 南部各州表現亮眼

根據經濟發展貿易雜誌「區域發展」(Area Development)的排名，喬治亞州連續第八年被評為最佳經商州。南部各州表現亮眼，二至五名分別為德州 、田納西、南卡及北卡。

今年入榜前10名單與去年相同，且順序幾乎未變。

該排名基於對50家私人諮詢公司的意見調查，根據13項衡量標準對企業在各州選址的考量進行分析。其中，喬州 在經營企業成本、州政府合作和響應速度，以及具競爭力的勞動力等方面得分最高。

•經營總成本

喬州連續第二年在此項目奪冠，這要歸功於相對容易找到的合格勞動力、填補任何需要的勞動力發展計畫、合理定價的能源、有利的房地產狀況以及商業激勵計畫等。並列第二的是北卡和阿拉巴馬州 。北卡的強勁表現歸因於其州和地方營業稅負擔為全美最低，公用事業費極具競爭力，其都會區的建設成本往往低於全美平均。阿拉巴馬州則受益於強大的商業激勵計畫和合理的能源成本。

•商業激勵計畫

南卡的激勵措施在這一類別居首。喬州排名第二，其新的激勵計畫包括生命科學製造稅收抵免獎金，以及與疫情相關，對製造洗手液和個人防護設備的公司的信貸等。前五名還包括阿拉巴馬州、田納西州、密西西比州以及印第安納州。

•資本和資金取得

該項目位居榜首的是加州。根據PitchBook數據，去年，近四分之一的風險投資(venture capital)交易發生在灣區，總部設在灣區的公司佔了其募集資金的五分之二。

此項目中德州名列第二，要歸功於其特殊計畫和激勵措施為商業融資打開了大門，紐約排名第三、麻州排名第四，喬州則因其慷慨的激勵措施排名第五。

•具競爭力的勞動市場

喬州和德州在勞動力市場上不分軒輊—這兩州的工資低於一半以上的其他州平均，同時其教育機會和生活質量也吸引了高素質的勞工。

報告指出，勞工最充足的州也往往有慷慨和有效的計畫來填補培訓和教育方面的差距。

•勞動力發展計畫

勞動力發展計畫可在企業選址決策中發揮重要作用。喬州在其Georgia Quick Start計畫的幫助下在該領域獲得最高分。該計畫幫助了超過100萬名員工獲得了新技能和機會。

維吉尼亞州及路易斯安納州也有類似計畫，齊名在第二位。另外入榜前五位的是南卡和阿拉巴馬。

•能源可用性和成本

田州和喬州分別名列前兩位：田州河谷管理局長期以來在可用且可負擔的電力上佔優勢。它為150多家當地電力公司提供服務，其所在地的客戶電費率低於全國的70%。喬州則擁有低於全國平均的商業利率以及對商業友好的能源服務。例如Georgia Power可根據客戶規模和具體需求進行客製化定價。

名列前五的還有風能發電表現優異的德州、核電生產領先全美的北卡，及生產全美近三分之一的可再生水電的華盛頓州。

•物流和基礎設施

德州憑藉其四通八達的貨運、鐵路和公共道路，加上有16個海港，其中11個是深水港，穩坐榜首。喬州擁有幾個深水港，可直接連接到數條高速公路及鐵路，再加上世界上最有效率的亞特蘭大機場，位居第二。

田州和印第安納州並列第三。兩者都擁有優越的地理位置以及發達的公路和鐵路系統。

•企業選址準備就緒計畫(Site Readiness Programs)

田納西名列第一，其「準備就緒的站點」遍布全州。第二名則為喬州，其認證站址計畫Georgia Ready for Accelerated Development，確保企業選址時在分區、環境評估、公用事業服務和其他因素方面符合標準。

北卡也有類似的計畫，排名第三，南卡和俄亥俄州則同為第四。

•可用地產

在可用地產方面，德州和喬州並列第一。據CBRE資料顯示，自2014年以來，沙凡納(Savannah)地產市場巨幅增長，工業地庫存增加了60%以上。北卡排名第三，第四名是俄亥俄州和南卡。

•州政府合作和響應速度

此項目上喬州位居首位，這要歸功於整體財政實力、成功公司數量以及願意開放機會、共享數據並將所有合適資源聯繫起來的經濟發展領導者。

田州在此名列第二，印第安納州第三，北卡和南卡進入前五名。

•企業稅務環境

企業另一個選址重點就是沒有繁重的稅務。德州在此名列第一，當地沒有公司或個人所得稅。

佛州第二，它沒有州級財產稅，不收個人所得稅，某些公司結構也沒有公司所得稅。排在前五名還有內華達州、北卡和田納西。

•良好的監管環境

關於監管環境，南卡名列第一，第二名為德州，第三名為喬州和阿拉巴馬州並列。

•許可速度

在許可速度方面，南部各州普遍較快。前五名為：阿拉巴馬州、南卡、喬州、密西西比州和德州。

根據喬州州長辦公室的數據，在截至今年6月的12個月期間，該州經濟投資比去年同期增長了46%，達到109.7億元。創造的工作數增加了5%，達到3萬3439個。