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夏樂看板 月球博物館展覽10月22日起迎客

記者王政賢
夏樂橄欖樹基金會將於10月下旬舉辦義診。(主辦單位提供)
夏樂橄欖樹基金會將於10月下旬舉辦義診。(主辦單位提供)

●10月22日起連續三個周末，英國藝術家傑拉姆(Luke Jerram)將在夏樂近郊貝爾蒙特市(Belmont)舉辦月球博物館展覽，將展出一個23呎、美國宇航局拍攝的月球表面詳細圖像。免費參與，現場還有藝術、音樂和教育節目。地點在Stowe Park：24 South Main Street, Belmont, NC 28012。日期為10月22至24日；29日至31日；11月4日至7日，時間是下午5時到凌晨12時。

橄欖樹基金會10月下旬義診

●夏樂橄欖樹基金會正籌備10月下旬舉辦該會成立以來第四次義診，將為華人社區無醫療保險者免費提供流感疫苗、體檢及網上醫療諮詢。協辦單位為南北卡華服中心和新亞洲超市。

免費體檢項目包括：血壓、身高、體重指數；血脂全套、血糖檢測。網上諮詢各專業包括：牙科、家庭科、內科、兒科、婦產科、心血管、神經科、心理精神科、中藥、針灸、脊柱按摩等，並將介紹如何購買或申請可負擔醫療保險計畫(Obamacare)、聯邦醫療補助(Medicaid)和聯邦老人醫療保險(Medicare)。

意者需提前預約。可電郵：ollietreefoundation[email protected]；電話：(732)993-1681或短信：(732)593-9701；也可微信：OllieTree。

義診時間為10月23日(周六)、24日(周日)和30日(周六)上午9時至12時，下午1時至4時，周日上午無服務。上述三天也將開放線上諮詢，基金會歡迎愛心人士參與及捐款，網站：bit.ly/3uhYg93。

醫療保險 流感疫苗 微信

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