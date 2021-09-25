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孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

2022年華商年鑑開始編輯 歡迎商家與社團刊登廣告

亞特蘭大訊
最新版2022華商年鑑開始編輯，圖為近年出版的華商年鑑。
最新版2022華商年鑑開始編輯，圖為近年出版的華商年鑑。

由寰亞文化傳播公司(Global Asia Culture Media)出版的華商年鑑2022美東南版電話簿，已展開最新版本的編輯工作，預定今年年底時出刊上市。寰亞表示，為感謝僑界企業和社團多年來的支持，凡在9月30日前簽約刊登廣告者，可享九折優惠。

華商年鑑不僅是一本電話簿，也是內容豐富實用的工具書。除了刊載東南各州華裔商家的資訊，還提供華裔在美生活需要的相關訊息。包括資料篇，如台灣和中國大陸長途直撥電話各城市的號碼，及北美洲地區電話區號一覽表。

移民篇中有中華人民共國和中華民國台北經濟文化事處駐北美各地使館和外館資訊，新移民指南，及美國公民歸化模擬考試題等；保健篇則提供常用中英文對照醫療名詞；旅遊篇介紹美東南區的多處休閒景點。另外還有商業篇、教育篇、生活篇及最重要的電話篇，記載美東南區商家的連絡資訊。

年鑑內的華商資料均為免費登記，從未登記過、新成立、更換電話或地址的學校、社團、組織或商家，都可以通知華商年鑑登記或更新資料，電話：678-408-4721，電郵：sa[email protected]索取登記卡，將表格下載並填妥資料後傳真至：650-558-8967即可。

有意在華商年鑑刊登廣告者，可電洽何沁倪：678-321-6168或林小姐：404-290-1664，也可致電喬治亞州總部中文服務專線：678-408-4721，英文專線：678-906-4021。寰亞文化傳播公司電話：678-906-4021，電郵：[email protected]，網站：www.doudoufish.com。

華裔 移民 美國公民

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