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「堡壘之夜」告蘋果公司 9成指控敗訴

記者王明心／北卡羅來納州報導
Epic Games今年買下凱瑞購物中心作為總部所在。(記者王明心／攝影)
Epic Games今年買下凱瑞購物中心作為總部所在。(記者王明心／攝影)

北卡遊戲開發商Epic Games和蘋果公司(Apple)糾纏一年多的訴訟，上周五由加州北區地方法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)裁定敗訴。此一結果對美國遊戲產業和手機遊戲玩家都造成了重大影響。

這家總部設在凱瑞(Cary)的私營公司，開發了熱門免費遊戲「堡壘之夜」(Fortnite)，擁有超過2.5億玩家，所開發的Unreal Engine是其他工作室最常用的遊戲開發套件之一。

中國科技巨頭騰訊(Tencent)在2012年斥資3.3億收購了該公司40%的股份。該公司今年剛買下佔地87公頃的凱瑞購物中心(Cary Town Center)作為總部所在。創始人兼首席執行官石偉尼(Tim Sweeney)的淨資產達47億，今年被富比世(Forbes)選為全球億萬富豪之一。

Epic Games的「堡壘之夜」(Fortnite)是全球最受歡迎的免費遊戲之...
Epic Games的「堡壘之夜」(Fortnite)是全球最受歡迎的免費遊戲之一，被蘋果系統下架。(取自公司官網)

該公司去年8月在加州對蘋果提出訴訟，挑戰其付款方式。蘋果規定用戶在其應用商店(app store)上下載app時，必須使用其內置支付系統，並對每筆交易抽取30%收益。去年8月，該公司更新「堡壘之夜」的iPhone應用程式，讓玩家可以繞過蘋果的支付處理系統，直接向該公司付款，蘋果因此將該遊戲下架。

Epic Games隨後提出訴訟，蘋果提出反訴，指控對方故意違反與蘋果的合同條款。

上周的裁決中，蘋果在10項指控中獲得9項勝訴，敗訴的一項是蘋果不能阻止開發商引導用戶使用App Store以外的支付方式。Epic Games已提出上訴，且在同一天也對谷歌提告，主要指控谷歌在Android應用商店有類似做法。谷歌之前因與蘋果類似的原因而不讓「堡壘之夜」更新。

華盛頓郵報指出，該判決對遊戲產業造成重大影響。從正面看，現在開發商可引導蘋果用戶使用其他付費方式，從而削減蘋果的佣金，提高自己的利潤率。從反面看，Epic Games不但未能證明蘋果是壟斷者，還要償還欠蘋果的600萬元佣金，這對手機遊戲產業正在進行的反壟斷訴訟無疑是一項打擊。

此判決也對手機遊戲玩家造成影響。新聞與觀察家指出，蘋果用戶此後在應用程式中購買東西時，開發者會告知不用通過蘋果支付系統，還可能提醒如果使用其他支付系統，價錢會更便宜，因為他們不須支付30%的費用，只是用戶需要登錄應用程式之外的網站來完成付款。

石偉尼在他的推特上表示將堅定戰鬥，「堡壘之夜」將重返蘋果應用商店，屆時將提供app內付費服務，與蘋果展開公平競爭。

石偉尼在他的推特上承認敗訴，表示將繼續堅定戰鬥。(取自推特)
石偉尼在他的推特上承認敗訴，表示將繼續堅定戰鬥。(取自推特)

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