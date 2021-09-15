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北卡夏樂勤遠機器人俱樂部 歡慶5周年

記者王政賢／北卡羅來納州報導
勤遠機器人俱樂部在夏樂科學博物館舉辦活動。(勤遠機器人俱樂部提供)
勤遠機器人俱樂部在夏樂科學博物館舉辦活動。(勤遠機器人俱樂部提供)

以青少年為主體的北卡夏樂市勤遠機器人俱樂部(Techies Robotics)日前歡慶成立五周年。該俱樂部從最初僅有六名成員，到現在已成長到50多位參加。

該俱樂部主教練李冰峰和助理教練姬妍表示，俱樂部恪守六個核心價值觀：發現、影響、創新、包容、團隊合作和樂趣，期望能繼續傳遞信念火炬，吸引更多熱愛機器人的孩子參加活動。

今年7月FTC和FLL隊共同舉辦活動。(勤遠俱樂部提供)
今年7月FTC和FLL隊共同舉辦活動。(勤遠俱樂部提供)

勤遠機器人俱樂部除了線上授課，也舉辦夏令營、科學互動等活動來幫助孩子成長。到目前為止，總計舉辦活動30多次，受益人數700多人。在今年疫情肆虐下，俱樂部並幫助了Rea Farm STEAM Academy學校建立該校的機器人俱樂部，也積極和州內外俱樂部建立良好友誼，多次展開科學交流。

夏樂北卡大學舉辦夏令營。(勤遠機器人俱樂部提供)
夏樂北卡大學舉辦夏令營。(勤遠機器人俱樂部提供)

勤遠機器人俱樂部目前擁有FLL探險家(K-4年級)、FLL挑戰隊(5-8年級)和FLL技術挑戰隊(7-12年級)三個級別的競賽隊伍。2019年，FLL技術挑戰隊在格林斯博羅(Greensboro)舉辦的北卡州錦標賽中獲得第二名，並獲得了參加國家級比賽的資格。2020年，新秀FLL挑戰隊晉級州冠軍賽, 並獲得了核心價值獎第一名。

在夏樂科學博物館舉辦活動。(勤遠機器人俱樂部提供)
在夏樂科學博物館舉辦活動。(勤遠機器人俱樂部提供)

俱樂部還獲得了全球創新獎(Global Innovation Award)提名，並受邀與全球80支機器人隊伍同台表演。俱樂部網站：techiesrobotics.wixsite.com/techies。

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