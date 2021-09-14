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亞城動物園至少13隻大猩猩新冠檢測陽性

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞城動物園多隻大猩猩染疫，包括目前世上最長壽的60歲雄性Ozzie。(動物園臉書)
亞城動物園多隻大猩猩染疫，包括目前世上最長壽的60歲雄性Ozzie。(動物園臉書)

亞特蘭大動物園表示，包括世上現存最年長、約60歲的雄性Ozzie在內，該園至少有13隻西部低地大猩猩(western lowland gorilla)，於COVID-19檢測中均呈現陽性反應。

據動物園表示，近日發現幾隻大猩猩有咳嗽、流鼻涕和食慾發生變化的情形，動物園因此對其進行新冠檢測，並將檢測樣本送到喬治亞大學(UGA)的獸醫診斷實驗室，初步檢測呈陽性，現正等待愛荷華州艾姆斯(Ames)國家獸醫服務實驗室(National Veterinary Services Laboratory)確認。

該團隊現在正對染疫的大猩猩進行抗體治療，並對所有的大猩猩進行檢測。

動物園不確定大猩猩是如何被感染，但推測可能是由一名工作人員所引起，該職員雖接種了疫苗但仍染疫，此人在工作時並無症狀，並穿戴了個人防護裝備。

園方表示，沒有證據表明動物可以將病毒傳播給人類，且牠們離遊客的距離很遠。

該園近日已收到Zoetis疫苗，這是專為動物提供的COVID-19疫苗，園方表示，將在大猩猩康復後為其接種，也會替其婆羅洲和蘇門答臘猩猩、蘇門答臘虎、非洲獅和雲豹接種。

檢測 動物園 疫苗

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