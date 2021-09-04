擔心員工人手不足？出缺？遲到早退？抱怨？第一個送餐機器人進駐亞城華人餐館 操作簡易 經濟實惠

深圳普渡公司還有各種功能、用於餐飲服務業的機器人，左起為葫蘆、好啦和歡樂送等不同功能的機器。(取自Pudu網站)

一名中餐館 老板日前氣急敗壞找幫手，因為他廚房員工切傷手，不能工作 ，他又急需幫手……。其實，該老板急缺人手並非單一特例，這已成了當前美國各大小餐館老板最頭痛又迫切的問題。

如果這時，老板們有一名服務員一個人一次可以上4到8桌菜，從不喊累，從不叫苦，從不遲到早退，不要求加薪，又可以無怨言地24小時工作、一年365天全年無休，更不違反勞動法。這樣完美的員工，你會不會想要雇用他？再加上，如果因為這個服務員的存在，能讓你的餐廳更加吸引顧客眼球，環境看起來更加科技智能、食物看起來更加乾淨安全，你會不會想要立馬錄用他？

ZBS POS富國信用卡電腦公司代理最近代理深圳普渡科技公司(Pudu Technology)出品的機器人，位於Chamblee亞洲廣場的大丰收餐館，已成為亞特蘭大地區第一家使用送餐機器人的華人餐館。

大丰收是以火鍋為主的中餐館，有了貝拉(BellaBot)送餐機器人作為左右手，完美解決了「僱人難」的問題，成為吸引更多客人的亮點，同時在疫情當下實現了真正的「無接觸送餐」，更好的是機器人不怕被熱騰騰的火鍋和菜餚燙傷。

不過，可能有些老板一聽到機器人，馬上想到的問題是：「真得好用嗎？」「我會操作嗎？會不會很複雜？」「這麼高科技的東西，保養一定不容易吧？」「高端機器人！一定很貴吧？」

大丰收使用貝拉機器人進行送餐任務。貝拉擁有非常高的可愛顏值，會說中文的「她」，吸引了眾多帶小朋友的家庭式客人。在高效送餐的同時，貝拉能和顧客進行有趣的互動，並露出賣萌、逗趣等豐富的表情。

記者當天在大丰收餐館看到一名年僅8歲的小朋友，指揮若定地向記者展示貝拉送餐。小朋友興奮地說，「我今天是第一次使用這機器人！很簡單的！」

據普渡公司業務主任Friday介紹，該公司是一家研發、設計、生產及銷售商用服務機器人的國家級高新技術企業，總部位於深圳，在深圳和成都設有研發中心，全球擁有數百個服務網點。該公司現有四款機器人可用於餐飲服務業：高端送餐機器人貝拉BellaBot，配送迎賓機器人葫蘆KettyBot，智能送餐機器人歡樂送PuduBot，主打呼叫通知功能的配送機器人好啦HolaBot。可租可售，價格實惠，一個機器人的月租費遠比雇用一名員工便宜。而且有維修方便，有數據庫，可連網更新升級。

Friday舉例說，中國本土最大、主營牛排的西式餐飲連鎖企業豪客來牛排，採用了普渡科技的智能送餐機器人歡樂送和主打呼叫通知功能的配送機器人好啦。有了歡樂送和好啦之後，送餐和回盤不再需要服務員端著菜品來回奔波了。服務員將菜品放置在歡樂送托盤上，點擊配送桌號，機器人便即可出發配送至顧客身邊；面對客人用餐後的杯盤，通過智能手錶呼叫好啦前來，把所有的餐具放進餐飲智能機器人內艙，發送指令，好啦便自動前往洗碗處。這樣，服務人員便可快速清理桌面，迎接下一桌客人的到來。

依據豪客來回饋數據顯示，好啦高達60KG的運載能力，回盤效率為服務員的6倍；而歡樂送多層大托盤結構，一次能夠滿足多桌菜品配送，可以替代1.5到2名傳菜員的工作，翻台率大大提升。

目前普渡機器人暢銷全球60多個國家和地區，被廣泛應用於餐廳、醫院、學校、辦公樓、政務大廳、酒店、網咖、KTV、機場、地鐵站 等場景，累計銷量達數万台。主要客戶包括海底撈、全聚德、呷哺呷哺、巴奴、碧桂園、洲際酒店、喜來登酒店等。老板們不要再猶豫，現在就打電話聯絡ZBS POS：470-659-7727，微信號：zbspos，網站：www.zbspos.com。