Lobster Banh Mi超值經典越式三明治 真正美食滿足口腹 邀請加盟商投入連鎖經營

Shyla歡迎有興趣者一起加盟經營LOBSTER BANH MI連鎖店。

一般人對越南 三明治的第一個印象是方便、好吃、便宜又可裹腹，不過除了烤豬雞牛肉之外，可否升級到既便宜、又能享用美味一級棒的新鮮海鮮三明治呢？到底在哪可以滿足吃貨的口腹呢？有的，所以這家餐館在Google和Yelp獲得了4.5顆星的高分好評。

幼年移民到美國的西貢姑娘Shyla Enoul在經營過12家餐館後，決心賦予越南三明治精緻、實惠、更美味的意義。Shyla解釋Banh意即烘焙，而Mi則是麥子的意思，Banh Mi也就是越南三明治，小時候她在天主教學校讀書時，天天看修女烘焙法國麵包，作越式三明治，沈浸在幸福麵包香味中。

她說，以前越南在法國殖民時期，當地人們在法國特色的長棍麵包內，放入各種肉類和蔬菜 ，這種具有地方特色的三明治很快在越南受到歡迎。熱情洋溢、充滿精力的Shyla將幼年的這道平民美食 ，變身為升級版的越南三明治。

Shyla分別在Duluth和Flowery Branch市開設Lobster Banh Mi龍蝦越南三明治店、John Pho 'N Bar，以她的精湛廚藝，每天清晨自己烘焙外酥內軟的法式麵包，採用貨真價實的龍蝦、螃蟹、魚、肉類和從歐洲進口的肝醬、法式熟食charcuterie等，配上新鮮的香菜、蔬菜、醃蘿蔔和辣椒片，再加上親手調製的美奶滋蛋黃醬、辣醬，推出精緻化越南三明治，吸引不少食客上門。

「我們的三明治都是真正的肉！」Shyla非常自豪地強調。在她的餐館中除了最常見的烤雞、咖哩雞、烤豬肉、烤牛肉、肉丸和新加坡香腸等口味的三明治之外，還有法式肝醬combo、素食豆腐、烤蝦、烤鮭魚，到經典蟹肉三明治等等，大眾化的價位從4.95元到6.95元不等，就連最豪華的經典龍蝦三明治也只需9.95元。12種口味物超所值的三明治，無論是全家老少、上班族、或是到公園郊外野餐，均方便享用。

在Lobster Banh Mi還可吃到正宗越南優格，再加上些新鮮水果，立刻讓人健康滿分。

飲料方面，除了大眾常喝的汽水和果汁以外，這兒還有道地的越南咖啡、泰式奶茶，以及專門從俄羅斯進口的玫瑰花茶和茉莉花茶。

Shyla經營餐館的經驗豐富，她以「西貢美食」(Saigon Deli)餐館，從華盛頓特區、維吉尼亞州、到馬里蘭州Woodstock等共八家，再到喬治亞州亞特蘭大都會區Flowery Branch和最新開張位於Duluth的Lobster Banh Mi等四家餐館，處處可以看到她的用心與認真，也愈作愈有心得。最近開張的Lobster Banh Mi，從停車場走近，就可看到店外停著一輛特別改為龍蝦色的賓士SUV休旅車，讓食客們從準備走進餐館就從視覺開始享用龍蝦。Lobster Banh Mi內部像法式小館般簡單優雅的裝潢，更讓人放鬆心情。

個性愉悅、爽朗的Shyla希望將經營心得與大家分享，開始廣邀加盟商開設連鎖店。她指出，這場疫情證明三明治非常方便堂吃，更易於店外取餐、自取、外帶與外送等，是最佳的生意。再加上她有心幫助大家入門，給予培訓，提供品質有保證的麵包和各類食材。一份份的各類食物個別分裝盒中，讓加盟者易於操作。而且三明治店初始啟動成本低，非常適合開創家庭事業，「讓大家都有錢賺，一起過更好的生活。」

同時，Shyla還全面招聘各層級員工，從經理到會計、收銀、廚師、廚房工作、服務員等等，以便讓現在的營業時間從上午11時開始，提前到上午9時。有興趣加盟及應徵工作者詳洽電話：770-371-8015，電郵：[email protected]。

Lobster Banh Mi位於Duluth的Goodwill對面，地址：3095 Peachtree Industrial Blvd, Ste. 120, Duluth, GA 30097，電話：770-910-7175，周營七天每天上午11時到晚上7時，網站：www.lobsterbanhmi.com。John Pho 'N Bar地址：3446 Winder Hwy, Ste. 503S & 504T, Flowery Branch, GA 30542，周營七天每天上午11時到晚上9時，網站：www.johnphonbar.com。