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解決I-85塞車 喬州、谷內郡8月26日辦公聽會

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州的I-85高速公路交通繁忙，尤其在與I-985及I-285交叉之間的18哩路段間。該地每天有約30萬7000輛車行駛，早晨通勤時分南向車道常常壅塞長達11哩。

谷內郡(Gwinnett)和喬治亞州交通運輸署(GDOT)正進行研究，考慮多種方案以舒緩此段交通，最終拍板定案還需幾年的時間，官員因此也希望公眾踴躍提供建議，希望能雙管齊下，同時找到解決車輛與人們快速移動的方案。

過去十年中，GDOT對I-85此一路段進行了一些重大改善，包括了在Old Peachtree Rd.和Chamblee Tucker Rd.之間開通了收費車道，並在三年前更延伸至Hamilton Mill Rd.。

GDOT還在Jimmy Carter Blvd.和Pleasant Hill Rd.建造了鑽石型分流設計(diverging-diamond interchanges)。但此處交通量在2011年至2019年間增加了7%以上，交通仍然壅塞。

為了解決當地交通問題，GDOT和谷內郡自2019年啟動了對I-85此一路段的研究，目前進入第二階段，列入考慮的方案包括：

●在該路段的每個方向增加一或多條收費車道，在每個方向增加兩條卡車專用道，或者是收費的卡車專用道。

●在各個交通匯流處增加「輔助」車道，協助駕駛併入高速公路交通，以防止車輛在進入或是離開I-85時造成堵塞。

●重建眾多交匯處，包括上述兩地的鑽石型分流設計。艾倫表示，目前此兩地分流處運作良好，但隨著交通量增加，未來將變得不足以負荷。

●該研究還將檢查I-85與I-285交界處「義大利麵式交流道」(Spaghetti Junction)的加固坡道。

●拓寬或以其他方式改善附近道路。

●增加公共交通、自行車道和人行道，讓人們可沿著I-85並向其他方向移動。谷內郡已計畫在該地提供快速公共交通服務。

然該郡選民近年來，曾兩次否決提高銷售稅以支付更多的交通建設費用，此一地區有超過53萬人居住，並支持了3萬多家企業和34萬個工作。

Gwinnett Place Community Improvement District的執行董事艾倫(Joe Allen)表示，谷內郡在未來幾十年內將增加數十萬居民，公共交通、自行車道、行人步道、人行道和其他能替代駕駛的方案，才是解決當地交通很重要的部分。

該郡和GDOT排定9月3日前，就改善此路段間交通的數十種方案徵求公眾意見，並將在8月26日上午11時30分舉辦線上公聽會。

民眾如有建議或疑問，可上網：www.85study.com。

喬治亞州 義大利 步道

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