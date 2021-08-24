喬州馬友診所預測 9月2日單日新增確診將達2萬

根據著名的馬友診所(Mayo Clinic)模型預測，喬治亞州到9月2日時，每日新增確診將達到2萬例，其COVID-19染疫比率也將高居全美第一。

馬友診所追踪各州新病例的七天平均值，以預測未來14天內新增確診的趨勢。

該模型指出，在9月1日時，喬州 喬州每10萬人中將有177人染疫，成為全美每10萬人中染疫率最高的州，此外，屆時單日新增病例也會達到1萬5500個。

馬友診所列出9月1日全美染疫率最高的十個州，依序為：喬州、密西西比、阿拉巴馬、路易斯安那州、西維吉尼亞州 、奧勒岡州、肯塔基、田納西、德州及佛州。

上圖為8月20日喬州各郡每10萬人中染疫比。下圖為馬友診所預測的9月3日染疫比趨勢。(馬友診所網站)

該模型中仍存在一些不確定因素，新增病例比例可能上下浮動，具體將取決於疫苗 接種率等因素。

馬友診所指出，喬州的檢測陽性比率近日也不斷上升，6月底時僅在約2%徘徊，7月30日突破12%，8月20日更是達到了26.23%。

自從Delta變種病毒開始傳播以來，喬州的疫苗接種率略有上升。但目前仍僅有42%的州民已完全接種疫苗，49%至少已接種一劑，此比率在全美各州居於後段。

馬友診所說，接種疫苗仍是遏止病毒傳播的最佳方法。

關於喬州的完整模型預測可查看：mayoclinic.org/coronavirus-covid-19/map/georgia。