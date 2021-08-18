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北卡人口10年來增至1044萬 增1國會席位

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡人口普查結果顯示增長迅速，因此將和其他五州都獲得額外的國會席位。(取自卡羅來納人口局官網)
北卡人口普查結果顯示增長迅速，因此將和其他五州都獲得額外的國會席位。(取自卡羅來納人口局官網)

根據上周公布的2020年人口普查資料，北卡人口在過去十年中增長了9.5%，超過全國平均水準7.4%。此結果將使北卡新增了一個國會議員席位。

人口普查結果顯示，占地4萬8620.3平方哩的北卡共有1043萬9388人，比十年前多了90萬3905人，其中女性多於男性，占51%，65歲以上長者占16.7%，18歲以下未成年者21.9%，5歲以下幼童5.8%。

就種族而論，白人最多，占62.6%。若再加上西裔白人，則有70.6%。少數民族中以非裔最多，22.2%。其次為西裔9.8%、亞裔3.2%、混血2.3%、印第安和阿拉斯加後裔1.6%、夏威夷和太平洋島民0.1%。

北卡共有474萬7943個家庭單位(household units)，其中65.2%購置自己的住房，房價中位數是17萬2500元。如果須付房屋貸款的屋主，每月負擔的房屋成本中間數是1314元，不須付房屋貸款的屋主每月的房屋成本為400元。總租金中位數為907元。

北卡居民87.8%有高中以上文憑，31.3%有學士以上學位。89.1%家庭擁有電腦，80.7%擁有寬頻網路。家庭收入中間值是5萬4602元，人均收入3萬783元，生活在貧困線的人有13.6%。

北卡人口最多的五個城市分別是有75萬1999人的夏樂(Charlotte)、41萬2311人的洛麗(Raleigh)、27萬2190人的綠堡(Greensboro)、23萬2143人的溫莎(Winston-Salem)、23萬1730人的杜倫(Durham)。五到十名 依序為費耶特維爾(Fayetteville)、凱瑞(Cary)、威名頓(Wilmington)、高點(High Point)、艾許維爾(Asheville)。

維克郡(Wake)和梅克倫堡郡(Mecklenburg)仍是人口最多的兩個郡，且十年來持續成長。維克郡以115萬2740人居首，比10年前成長27.11%。梅克倫堡郡人口也多達114萬3570人，比十年前成長23.8%。因為人口的增加，將會增加一名國會議員，使該州將有14個眾議院席位。北卡目前有13個席位，8名共和黨眾議員和5名民主黨眾議員。

北卡 人口普查 貸款

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