禁逼遷結束 逾20萬喬州租客憂遭驅逐

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)於去年9月實施的禁逼遷令，已於7月31日到期。圖為日前租客維權人士上街抗議，要求延長禁逼遷令。(美聯社)

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)去年9月實施的禁止逼遷令(eviction moratorium)，於7月31日到期，喬治亞州底克甫郡(DeKalb)的法官傑克森(Asha Jackson)上周裁決，延長60天禁止當地房東 執行逼遷令，不過，喬州 其他郡縣估計將有成千上萬租客，恐將立即面臨驅趕命運。

根據聯邦人口普查局的Household Pulse Survey顯示，截至7月5日，全美仍有約360萬人將在未來兩個月內面臨遭驅逐命運，在此同時，數據指出，喬州有超過22%的租房者沒有交租金 ，即超過34萬人。另有20萬7469名喬州居民，擔心他們可能會在未來兩個月內遭房東驅逐。

喬州先前因遵照聯邦禁逼遷令，除了少數例外，全州法官都不允許房東因房客欠繳租金而將其驅逐，不過，儘管不准逼遷房客，但法官們仍受理驅逐案件並持續做出是否可驅逐租戶的決定，這些裁決都將在禁逼遷令到期後生效。

亞特蘭大法律援助協會的律師西格爾(Lindsey Siegel)表示，許多租客很恐慌，「他們正在等待租金援助，不過已有很多人收到了法院驅逐令，法警遲早會出現，然後將他們趕出家門。」

聯邦政府已為喬州州和地方政府預留了超過12億元，來幫助租客支付租金、水電費和其他費用，其中第一輪收到了5.52億元，第二輪則拿到了4.37億，此外，亞特蘭大市和部分郡，則從聯邦政府那裡獲得了單獨的資金協助租戶。

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)於去年9月實施的禁逼遷令已於7月31日到期。圖為日前租客維權人士上街抗議要求延長禁逼遷令。(美聯社)

據喬州社區事務部門(Georgia Department of Community Affairs)稱，截至7月28日，該州獲得5.52億租金補助，才發出去1400萬元，預計要到8月下旬，才會開始分發第二輪租金援助。

亞特蘭大住房法院援助中心的執行律師Viraj Parmar表示，某些郡的法院正試圖將租戶與可提供租金援助計畫的機構，建立起聯繫，但部分郡縣的租金援助部門和法院間的合作不夠充分，導致申請審查速度緩慢，無法阻止房東執行驅逐令。

即使在驅逐暫停期間，嘗試趕走房客的房東仍然存在，Parmar說，某些租戶不知道禁逼遷令的存在，也不知道可以提出反駁，在United Way of Greater Atlanta致力解決無家可歸問題的Protip Biswas說，問題的關鍵是要讓租客了解租賃援助計畫。

在瑪瑞埃塔(Marietta)以房東和租戶業務為主的律師麥克馬斯特(Matthew D. McMaster)表示，現階段面臨驅逐的房客，最好盡可能修復與房東的關係。

若雙方無法達成協議，麥克馬斯特表示，房客最好自行提出可負擔的8月房租價格，然後看房東是否接受。

「在疫情之前，喬州的法律規定，如果租戶在房東申請驅逐的當月支付了任何租金，就不能被驅逐」，他說，因為房客支付了該月租金，就賦予了他們留在租賃地點的權利。