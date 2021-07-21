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睽違一年多…亞城羽球錦標賽 華裔奪佳績

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
張永渝(右起)，與B組男單前三名得主。中為該組冠軍張文松。(Sree Badminton Academy臉書)
張永渝(右起)，與B組男單前三名得主。中為該組冠軍張文松。(Sree Badminton Academy臉書)

由前亞特蘭大中國城業主張永渝所贊助冠名的羽球錦標賽Peter Chang's Badminton Championship，日前在亞特蘭大羽球俱樂部(Atlanta Badminton Club)舉行，這是該賽第四次舉辦，也是疫情爆發一年多以來亞城首度重新舉辦的羽球賽之一。此次共有來自12個州的135位選手報名參加，前中華台北國家代表隊張文松也帶著19歲的兒子張又元由西雅圖飛來參賽。

本次比賽依照年齡分組，並有男單、女單、男雙、女雙，以及混雙等賽事，另外也分為Open及B、C三組。張永渝說，本次賽事高手雲集，更有許多國手等級的人前來參賽，戰事激烈。

右起張文松、主辦單位Sree Badminton Academy負責人以及張永渝...
右起張文松、主辦單位Sree Badminton Academy負責人以及張永渝。(記者林昱瑄／攝影)
此次賽事共有多位來自外州的選手參加。圖為張永渝(右四)與外州選手餐聚。右二起為張...
此次賽事共有多位來自外州的選手參加。圖為張永渝(右四)與外州選手餐聚。右二起為張又元、張文松。(張永渝提供)

賽事結果，多位華裔奪下佳績。其中張文松獲得B組男單冠軍、加州的Jien Huang和Hong Tran獲女子B組雙打冠軍。C組女雙冠軍則由加州的Christy Ng與Hong Tran奪下、亞軍則是Jien Huang與Liying Wang。來自德州達拉斯的Puah Chen-hao則與搭檔、來自紐約的Mark Alcala贏得男雙A組冠軍。

德州達拉斯的Pauh Chen-hao(右三)與搭檔Mark Alcala(右四...
德州達拉斯的Pauh Chen-hao(右三)與搭檔Mark Alcala(右四)贏得男雙A組冠軍。(張永渝提供)
張文松此次也帶著19歲兒子張又元由西雅圖前來參賽。(記者林昱瑄／攝影)
張文松此次也帶著19歲兒子張又元由西雅圖前來參賽。(記者林昱瑄／攝影)

張文松在1986至1990年連續五年台灣男單羽球排名第一。曾任2017世界大學運動會美國與球隊教練，2016至2018年擔任過西雅圖羽球俱樂部總教練的他表示，因為疫情關係，羽球比賽全美各地已經停了一年多，這次老友贊助的比賽，一定要飛來捧場。

羽球比賽進行中。(記者林昱瑄／攝影)
羽球比賽進行中。(記者林昱瑄／攝影)
來自加州的Hong Tran(右)與Christy Ng贏得女子C組雙打冠軍。(...
來自加州的Hong Tran(右)與Christy Ng贏得女子C組雙打冠軍。(張永渝提供)

他表示，從事羽球的主要人口是亞裔，但近年來因為全美亞裔移民人數增多，各地羽球人口也有增長趨勢，西雅圖當地的羽球俱樂部及賽事也隨著成長。

張永渝(右)與前中華台北國家羽球代表隊張文松。(Sree Badminton A...
張永渝(右)與前中華台北國家羽球代表隊張文松。(Sree Badminton Academy臉書)

張永渝說，羽球不僅能全身運動，更是老少咸宜的活動，他因為這些運動，結識了許多來自各地的朋友，最後不忘鼓勵亞裔朋友們多多打球，既可健身又能廣交球友。

來自加州的Jien Huang(右)與Hong Tran贏得女子B組雙打冠軍。(...
來自加州的Jien Huang(右)與Hong Tran贏得女子B組雙打冠軍。(張永渝提供)

羽球 亞裔 西雅圖

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