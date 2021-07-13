北卡自然保護區漏油量 高出預估的18倍

殖民油管公司被要求需改善其偵測管線是否漏油的系統，否則每次違規將可處以每日最高20萬元的罰款。(殖民油管公司網站)

去年8月在北卡 夏樂北郊、梅克倫堡郡(Mecklenburg)亨特斯維爾市(Huntersville)的Oehler自然保護區，發生殖民油管 公司(Colonial Pipeline Co.)大規模汽油洩漏事件，該公司最終報告稱該次漏油數量幾乎達起初估計的18倍。

近日殖民油管已與聯邦運輸部管道和危險材料安全管理局(PHMSA)達成和解，包括殖民油管公司必須改善其偵測管線是否漏油的系統，否則一旦違規，每日最高可處20萬元罰款。

該份和解協議顯示，Oehler自然保護區的洩漏事件，只是該公司管道系統中大型洩漏事件中的其中一起。

針對去年8月的漏油事件，北卡州參議員麥克斯(Natasha Marcus)表示，北卡環境質量廳(Dept. of Environmental Quality)可能將對殖民油管公司採取法律行動。

殖民油管公司是美國 規模最大燃料管線營運業者，透過其管線從德州墨西哥灣沿岸煉油廠，輸送汽油、柴油、噴氣燃料及其他油品至美國東岸，服務5000萬消費者。

去年8月時，兩名青少年偶然發現此石油洩漏事件。時任北卡環境質量廳廳長的里根(Michael Regan)在當年9月表示，該次洩漏是該州最嚴重的洩漏事件之一。里根現在是美國環境保護署(U.S. Environmental Protection Agency)署長，他表示，所有美國人都應獲得清潔的空氣和水，無論其收入、種族或居住地區。