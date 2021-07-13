我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

北卡自然保護區漏油量 高出預估的18倍

記者王政賢／北卡羅來納州報導
殖民油管公司被要求需改善其偵測管線是否漏油的系統，否則每次違規將可處以每日最高20萬元的罰款。(殖民油管公司網站)
殖民油管公司被要求需改善其偵測管線是否漏油的系統，否則每次違規將可處以每日最高20萬元的罰款。(殖民油管公司網站)

去年8月在北卡夏樂北郊、梅克倫堡郡(Mecklenburg)亨特斯維爾市(Huntersville)的Oehler自然保護區，發生殖民油管公司(Colonial Pipeline Co.)大規模汽油洩漏事件，該公司最終報告稱該次漏油數量幾乎達起初估計的18倍。

近日殖民油管已與聯邦運輸部管道和危險材料安全管理局(PHMSA)達成和解，包括殖民油管公司必須改善其偵測管線是否漏油的系統，否則一旦違規，每日最高可處20萬元罰款。

該份和解協議顯示，Oehler自然保護區的洩漏事件，只是該公司管道系統中大型洩漏事件中的其中一起。

針對去年8月的漏油事件，北卡州參議員麥克斯(Natasha Marcus)表示，北卡環境質量廳(Dept. of Environmental Quality)可能將對殖民油管公司採取法律行動。

殖民油管公司是美國規模最大燃料管線營運業者，透過其管線從德州墨西哥灣沿岸煉油廠，輸送汽油、柴油、噴氣燃料及其他油品至美國東岸，服務5000萬消費者。

去年8月時，兩名青少年偶然發現此石油洩漏事件。時任北卡環境質量廳廳長的里根(Michael Regan)在當年9月表示，該次洩漏是該州最嚴重的洩漏事件之一。里根現在是美國環境保護署(U.S. Environmental Protection Agency)署長，他表示，所有美國人都應獲得清潔的空氣和水，無論其收入、種族或居住地區。

殖民油管 美國 北卡

上一則

芝加哥「黑人聯盟」華埠發放 反仇亞促團結

下一則

新餐館陸續進駐 芝加哥華埠全速復甦

延伸閱讀

疫情造就園藝熱 北卡植物供貨短缺

疫情造就園藝熱 北卡植物供貨短缺
提前停發聯邦失業津貼 北卡州長否決

提前停發聯邦失業津貼 北卡州長否決
Delta變異株蔓延北卡 月底將占病例9成

Delta變異株蔓延北卡 月底將占病例9成
取消美加邊境油管工程 拜登政府遭求償150億

取消美加邊境油管工程 拜登政府遭求償150億
全美夏日最佳公路旅行州 北卡排第五

全美夏日最佳公路旅行州 北卡排第五
北卡打疫苗 教師贏百萬 14歲高一生獲12.5萬

北卡打疫苗 教師贏百萬 14歲高一生獲12.5萬

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理