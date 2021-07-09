亞洲長角蜱入侵南北卡 牛隻遭叮咬後死亡

亞洲長角蜱已入侵南北卡，隨時可能現蹤喬州。(CDC網站)

一種會造成牛隻死亡的蛛形綱動物—亞洲長角蜱(Asian longhorned tick)，已入侵北卡及南卡 ，喬治亞大學(UGA)的研究人員正嚴密監測其行蹤。

北卡薩里郡(Surry)的官員卡夫(Bryan Cave)表示：蜱蟲似乎正沿著山脈向下移動，可能朝著喬州 方向前進。該郡有五頭牛在被亞洲蜱蟲叮咬後死亡。

根據美國 疾病控制和預防中心(CDC)的數據，亞洲長角蜱已經入侵了包括康乃狄克州、阿肯色州以及南卡的15個州。

UGA合作推廣獸醫昆蟲學家欣克爾(Nancy Hinkle)說，這種蜱蟲是大約四年前首次於美國被發現。

欣克爾說，蜱蟲叮咬牛之後，會使其處於貧血狀態，最終無法存活。即使他們在牧場內噴灑藥劑，仍無法完全擺脫蜱蟲。

她表示，這種蜱蟲是孤雌生殖：牠們全都是雌性，不需要雄性即可生殖。每一個孵化出來的蜱蟲都會再產下2000個以上的蛋，所以只需一隻蜱蟲，就可造成嚴重的感染。

蜱蟲還能夠將疾病傳播給人類和動物。

她說，喬州有22種蜱蟲，一般人可能很難區別。但她呼籲若民眾發現動物身上聚集了很多蜱蟲，請務必通報，盡可能的話，抓取幾隻作為樣本。

民眾可致電：1-800-ASK-UGA1，通報蜱蟲行跡。