旅遊達人李嘉音 分享伊朗神祕浪漫

李嘉音帶領大家同遊(左起順時針)何梅尼紀念館、以鑽石裝飾的藝術館、與遊客熱情合照的革命自衛隊、巴姆古城、清真寺、天葬後的埋骨地。(螢幕截圖)

北卡書友會、華府 書友會、聖地牙哥 作家協會3日合辦「從波斯到伊朗 」線上講座，邀請旅遊達人和攝影高手李嘉音講述超過5300年歷史的文明古國伊朗，從昔日絲路樞紐、造就東西文化和貿易交流的波斯帝國，到今日西方世界的眼中釘，其深刻影響阿拉伯世界的豐富文化，以及有別於刻板印象的熱情民風。

華府書友會會長楊慶偉歡迎大家，尤其欣喜多位文壇會長與會，包括海外華文女作家協會會長姚嘉為、副會長張鳳、北美華文作家協會祕書長龔則韞、聖地牙哥作家協會朱立立、北卡書友會王明心等，及許多知名作家，上網觀眾200餘人。

華府書友會前會長張純瑛介紹李嘉音曾任電腦軟體工程師，現為理財公司負責人、財經電視及電臺專訪嘉賓及主持人，世界日報、財富之門及美食專欄「舊金山吃貨」作家，喜好旅遊、攝影、寫作、美食、探險等，著有「矽谷百合」、「又見百合」、「百合三弄」，及英文歷史小說「Fire Scar」。

李嘉音此行走遍伊朗15個世界文化遺產，先從衣食習慣談起。伊朗因是伊斯蘭國家，禁食豬肉，主食以羊、雞、魚類為主，所產的海魚子醬是歐美各國宴會必備的飻饈。該國民風保守，女性遊客須自備大圍巾，在公共場所一定要用圍巾包覆整個頭部及頭髮；外衣長度須蓋過臀部，不能露出臀部曲線，也不能穿短袖、短褲、露背裝；長裙長度需到腳踝，鞋子不可漏出腳趾，男士也不能穿短褲。

北卡書友會、華府書友會、聖地牙哥作家協會合辦「從波斯到伊朗」線上講座，吸引200餘人參加。(螢幕截圖)

她說伊朗不但是稱霸西亞兩千年的波斯帝國發源地，波斯地毯、波斯貓自古享有盛名，也擁有好幾個世界之最，如歷代首都最多的國家，共計33個、地表上最熱的地方，約攝氏70.7度、外國難民最多，約500萬人，其中六成是阿富汗難民、擁有最龐大的珠寶收藏量、大地震最多、天然輻射值最高、鴉片使用量最高、手工地毯與開心果產量最高、天然氣與鋅礦蘊藏量最高、穆斯林什葉派比例最高、科技成長率最高，同時也是世界第二大石油儲存量，充滿經濟潛力。

她解釋伊朗國名的來源、國旗的象徵意義，介紹宗教信仰、歷代王朝、古代文明，並用她以專業相機所拍的200多張相片，帶領大家同遊何梅尼紀念館、首都德黑蘭、國家博物館、古列斯坦宮、薩德阿巴德宮、珠寶博物館、喬高桑比爾神殿等，參加者不但飽覽風景名勝，一窺珍貴收藏，也聆聽該國歷史和文化習俗。

此次旅程，最令李嘉音感動的是伊朗人民的好客和親切，無論走到哪裡，都會遇到熱情分享食物的民眾，也會興奮要求合照或拍照，並不要求贈與相片，完全是與君同樂的單純和良善，與原本以為他們保守排外、好戰殘酷的刻板印象大相徑庭。她說深入了解這塊神祕土地所承載的歷史和人文後，深覺這個國度雍容華貴又神祕浪漫，是令旅客感性與知性皆可盡興之地。

講座策畫人張純瑛介紹李嘉音的著作，盛讚她文風簡潔俐落、行文明快緊湊，最近剛出版的英文小說「Fire Scar」記錄聖荷西被蓄意縱火燒毀的歷史，使英文讀者深切了解早期華人篳路襤褸的奮鬥精神和貢獻。

「從波斯到伊朗」是華府書友會和聖地牙哥作家協會合辦的「美麗心世界」雲端講座系列的第11次講座，北卡書友會由此次開始加入合辦，旨在探討世界各國的文化、史地、文學、藝術等，增長知識，消弭偏見。