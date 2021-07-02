喬州多項新法生效 廢除公民逮捕法上路

7月1日起，喬州將有多條法律生效。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄／攝影)

自7月1日起，數百項今年稍早已經通過喬治亞州議會表決的新法律生效，其中包括了廢除公民逮捕法(citizen's arrest)、偷取包裹為重罪等。

•HB479號法案：該法案廢除了喬州 158年以來的公民逮捕法。此法是在2020年2月非裔青年艾布里(Ahmaud Arbery)慢跑時遭殺害後所推動的，禁止人民逮捕他們自己認定的犯罪者，但仍然允許採取自衛措施，也允許企業主在「合理理由」下拘留涉嫌盜竊者。

•HB466號法案：17歲以下申請駕照 者，必須完成30小時的駕駛課程和6小時的道路培訓，才可領到D類型駕照。

•HB947號法案：從他人家門口前廊偷取包裹的行為(porch pirating)將列入重罪(felony)。

•SB221號法案：允許成立「領導委員會」(leadership committee)，可為州最高層級的選戰，包括正副州長，籌集和花費無上限的資金。

這些委員會也可在立法會議期間運作，這在以往是被禁止的。目前，針對個人、特殊利益者和企業捐款贊助這類競選活動的金額上限有嚴格限制，但新法將為這些限制鬆綁。

•HB286號法案：禁止地方政府大幅削減執法預算 。禁止市、郡在一年內或累計的五年內削減執法預算5%以上。目前並無任何喬州地方政府提出大幅減少警察資金。

•HB317號法案：提高了喬州大多數短期住宿租金的稅收，包括通過Airbnb或VRBO等網站所提供的服務，使其與酒店和旅館消費者所支付的費用相等。喬州大多數短期住宿租賃者自7月起將向客人收取每晚5元的酒店費和當地消費稅，最高可達8%。其費用將轉嫁給租戶。

此法是喬州對在境內開展業務的線上公司徵稅的最新措施，近年來該州已經陸續通過、針對優步(Uber)、亞馬遜和其他網路零售商徵稅的法律。