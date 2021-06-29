旅美導演范伊立 入圍澳洲兒童電影節金火焰獎

范伊立一直以來專注於素人電影和電影戲劇教育，希望讓學員從電影中去體驗生活、找到快樂。(東點學校提供)

日前澳洲燈與光國際兒童電影 節(LLICFF)公布今年入圍 名單，旅居南卡任教於東點學校的青年導演 范伊立的短片《戴口罩的小王子》入圍其中，電影節將於9月11、12日在澳洲墨爾本舉行。

LLICFF的主要參加對象是六至18歲的青少年，但范伊立入圍的獎項是該節今年新設、唯一一個給成年專業電影人的金火焰獎(Golden Flame Award)，用以表彰電影人教授青少年拍電影並讓孩子發聲和創作。

范伊立(左一)的丈夫何明聖(後中)是中國著名MV導演和攝影師，他為了支持太太的電影工作，此次親自擔任《戴面具的小王子》的藝術指導。(東點學校提供)

《戴口罩的小王子》由范伊立和八名東點學校初中生共同創作，是他們在戲劇課上完全以手機拍攝的。講述的是疫情期間，學生們如何在課上戴著口罩把法國兒童經典《小王子》一步步改編成短片的過程。學生從劇本、打光、拍攝、服化道、音樂、配音及表演等均高度參與。

范伊立只用一部手機就完成了電影《戴口罩的小王子》的拍攝。(東點學校提供)

小王子的扮演者Lily Blum是八年級的學生，也是電影插曲《草地急奔》(Running in the Meadow)的創作者和演唱者，以及服化道設計師。其母Lori Blum-Hiott稱讚范為孩子們創造這麼好的學習機會。

Lily Blum(右)是東點八年級的學生，跟著范伊立學戲劇一年，從此愛上了電影。(東點學校提供)

對於電影入圍，電影出品方、東點學校校長兼製片邦茲(Mark Bounds)表示，很榮幸且驕傲於學生的才華和努力，並衷心感謝范伊立。

《戴口罩的小王子》在澳洲「燈與光」國際兒童電影節的官方劇照。(東點學校提供)

范伊立表示，電影就是教育魔法棒， 孩子們變成了故事的創造者和合作人，能迅速成長並找回自信、快樂、愛和力量。

范伊立把教室布置成了小型電影片場，學生在裡面可以自由發揮想像進行創作。(東點學校提供)

范伊立畢業於中國中央戲劇學院，出國前任教於中央美術學院電影系，曾獲2011年北京國際青年戲劇節最佳新晉導演獎，作品亦曾受邀參加2012年法國阿維農戲劇節和東京小愛麗絲戲劇節。

電影的出品方是東點學校，這是南卡K-12公立學校歷史上首次成功製作電影並入圍澳洲國際兒童電影節。(電影截圖)

她獨創戲劇培訓系統，讓學員基於人體感官和身體運動來感知劇場空間。

電影開頭水波紋動畫是近焦拍攝春天的花粉在地上水流中的樣子，極具創意和抽象韻味。(電影截圖)

其導師、導演及戲劇教育家姜若瑜表示，范伊立極具創造力和想像力，現在她把所學運用，帶領美國學生探究創造和想像，融貫東西文化，真正體現了文化無國界。