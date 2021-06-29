喬州新投票法挨告 州長：大錯特錯

聯邦司法部 長加蘭(Merrick Garland)上周宣布對喬治亞州的新投票 法提起告訴，他稱此法旨在「限制非裔選民參與投票」。共和黨州長坎普(Brian Kemp)則駁斥此訴訟「在法律或憲法上都是大錯特錯」(legally and constitutionally dead wrong)。

加蘭在記者會上表示，喬州 的新投票法違反了《投票權利法》(Voting Rights Act)第2節。

根據NPR報導，此一訴訟象徵了拜登政府，首次對於共和黨所領導的州議會，通過新一系列的限制性投票措施採取的重大行動，此時也正值聯邦最高法院判決廢除具有里程碑意義的《投票權利法》第5節的一項關鍵條款的八周年之際。

加蘭指出，喬州在2020年的大選中，創下了選民投票率和參與度的新高。

今年3月，坎普簽署了SB202號法案，徹底改變了該州的缺席投票(absentee voting)規則：除增加了新選民的身分識別要求，縮減了近一半的申請郵寄選票期限外，並且減少了在亞城都會區的選票投遞箱(ballot drop box)數量。

該法並有另一項極具爭議處：禁止向在投票所排隊等候的選民分發食物或飲料，負責民權司(Civil Rights Division)的司法部助理部長克拉克(Kristen Clarke)，在記者會上特別強調了這一點。

「從歷史上看，喬州的少數族裔選民更傾向在選舉日排隊親自投票。考慮到等待投票可能需時漫長，包括教堂在內的民間團體，有時會向排隊選民提供食物和水，使其等待能較為舒適。」她稱這項禁令的通過，具有「非法的歧視意圖」(unlawful discriminatory intent)。

克拉克還表示，喬州參議會通過的SB202法案版本長達三頁。然幾天後，該法在眾議會激增至90多頁，但眾議會對此僅舉行了不到兩個小時的辯論，坎普更在同一天將其簽署為法律。她表示，立法機構「匆忙」通過此法，「偏離了正常做法和程序」。

她表示，喬州非裔人口正值持續穩定增加的時候，該州並在去年選舉創下投票率歷史新高，尤其是缺席選票。而現在，有較多的非裔選民，比白人更有可能使用缺席投票。

加蘭表示，此一訴訟是司法部為保護所有合格選民的投票權而採取的「許多步驟」中的第一個。他說，民權司將繼續審查其他州通過的投票法。

對此坎普回應，此一訴訟「源於謊言和錯誤資訊—拜登政府從一開始就反對喬州選舉誠信法(Georgia's Election Integrity Act)。」

他在聲明中表示，拜登及其盟友「正利用司法部成為武器，以執行他們的極左議程，這破壞了選舉的完整性，並授權聯邦政府過度擴張。」